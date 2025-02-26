Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Дивіться також ЗСУ наступають під Покровськом і вийшли з оточення: як змінилася лінія фронту за тиждень

Збройні Сили відбили Котлине

У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.

Зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили,

– зазначають десантники.

Відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів, а до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра. Успіх росіян міг значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.

Як відбувалося звільнення Котлиного: дивіться відео

Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі.

Де розташоване Котлине: дивіться на карті

Зверніть увагу, DeepState, вочевидь, очікували на офіційну інформацію, тому станом на ранок Котлине поки що відображається під ворогом.

Яка ситуація на Покровському напрямку

За данними Генштабу, за останню добу українські захисники зупинили 25 штурмових дій ворога на Покровському напрямку.

Військовий аналітик Ян Матвєєв раніше розповідав, що українські оператори FPV-дронів накрили увесь виступ на Покровському напрямку. Це дозволило зупинити просування російських військ. ЗСУ знищуюють ворожу техніку на відстані до 18 кілометрів від лінії фронту.

Тому російським солдатам доводиться проходити цю відстань пішки, несучи на собі воду, їжу та боєприпаси. Це займає цілий день, а інколи й більше.