Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей. Он отметил, что Запорожье это не место для "криминальных разборок".
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Федоров пообещал взять дело "на особый контроль"
Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия стрелял в местного чиновника Максима Денщика.
Однако пострадавший скончался во время реанимационных мероприятий. Глава ОВА Иван Федоров рассказал, что "оперативно провел совещание с правоохранительными органами" относительно этого инцидента. Сейчас полиция проводит следственно-розыскные действия.
Расследование резонансного убийства – на особом контроле. Запорожье – не место для криминальных разборок. Поэтому совместно с правоохранителями будем проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре,
– заявил Федоров.
Накануне Денщик жаловался на давление со стороны Федорова
Еще 2 мая Максим Денщик заявил о "давлении" со стороны Ивана Федорова, который, по словам убитого, несколько раз предлагал ему уволиться с должности по собственному желанию. Однако тот отказался.
Иван прямо и через разных людей (как в горсовете, так и за ее пределами) угрожает мне расправой со стороны правоохранительных органов! Моя позиция является принципиальной,
– говорится в сообщении.
Еще недавно чиновник занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, впрочем, в мае 2024 года он был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.
Что известно об убийстве Денщика
- Правоохранители сообщили, что около восьми утра в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.
- Работники полиции установили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия совершил четыре выстрела в местного чиновника и скрылся с места происшествия.
- Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи. По информации от источников Общественного в больнице, говорится о Максиме Денщика.
- По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.