Чтобы установить нападавших, за более чем две недели масштабной работы полицейские допросили более 1500 человек, которые могли быть свидетелями убийства. Также они просмотрели видеозаписи почти 140 камер видеонаблюдения и назначили ряд экспертиз. Как следствие – личности убийц 38-летнего руководителя одного из департаментов областного совета Максима Денщика идентифицированы.

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Новые детали в убийстве Денщика

Ими оказались мужчины 21 и 33 лет, оба – жители других регионов страны. Известно, что они в течение нескольких дней отслеживали жертву, используя средства конспирации.

В день преступления, 11 июня, в спланированное время киллеры ждали чиновника возле его дома. Когда тот вышел из подъезда, один из мужчин произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался во время реанимационных мероприятий.

После этого фигуранты выехали из города и скрывались на территории других областей. В ходе расследования одного из нападавших задержали в Киеве. Мужчину доставили в Запорожье и там взяли под стражу. Его напарника объявили в розыск.

Кроме того, по адресам, где скрывались подозреваемые, проведены обыски, в результате которых изъяты вещественные доказательства, а также транспортные средства, на которых они передвигались во время подготовки к реализации совершенного преступления и покинули Запорожье после убийства.

В Запорожье убили чиновника Максима Денщика / Фото полиция

Напомним, что в Запорожской ОГА пообещали взять дело под "особый контроль".