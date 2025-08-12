Россия не прекращает терроризировать обстрелами населения Украины, в частности в ночное время суток. Очередной обстрел Николаевщины произошел ночью 12 августа.

О пусках баллистики и о взрыве на Николаевщине стало известно примерно в 1:30 ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые и местные ресурсы.

Что известно об обстреле Николаевщины?

Сначала мониторинговые ресурсы предупредили об угрозе баллистики из Крыма. Вскоре появилась информация о выходе цели в направлении Николаевщины. В то же время в области объявили воздушную тревогу.

Вскоре мониторы сообщили о взрывах. Известно, что цель на Николаевщине исчезла и больше не фиксировалась. Вполне вероятно, что работала ПВО.

Сейчас официальной информации ни о взрывах, ни о последствиях удара нет.

Добавим, что отбой на Николаевщине объявили в 1:43. Тревога в области продолжалась 18 минут.

