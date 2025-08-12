Росія не припиняє тероризувати обстрілами населення України, зокрема у нічний час доби. Черговий обстріл Миколаївщини стався вночі 12 серпня.

Про пуски балістики та про вибух на Миколаївщині стало відомим приблизно о 1:30 ночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові та місцеві ресурси.

Що відомо про обстріл Миколаївщини?

Спершу моніторингові ресурси попередили про загрозу балістики з Криму. Невдовзі з'явилася інформація про вихід цілі у напрямку Миколаївщини. Водночас в області оголили повітряну тривогу.

Невдовзі монітори повідомили про вибухи. Відомо, що ціль на Миколаївщині зникла та більше не фіксувалася. Цілком імовірно, що працювала ППО.

Наразі офіційної інформації ані про вибухи, ані про наслідки удару немає.

Додамо, що відбій на Миколаївщині оголосили о 1:43. Тривога в області тривала 18 хвилин.

