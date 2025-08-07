Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

Дивіться також Атака на Дніпро: є постраждалі, горіли адмінбудівля й авто

Що відомо про вибух в Миколаєві?

В Миколаївській області повітряну тривогу оголосили зранку о 8:28. Через декілька хвилин в регіоні було гучно.

Так, журналісти о 8:43 повідомили про вибух в Миколаєві. Його підтвердив і міський голова Сєнкевич.

Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується!

– написав він.

Зазначимо, що очільник ОВА Віталій Кім перед цим, о 8:37, повідомляв про рух ворожої цілі на Миколаїв.

Наголосимо, що в Миколаївській області станом на 8:56 все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.