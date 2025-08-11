Зауважимо, що Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" у Брянській та Орловській областях, неподалік українського кордону.
Експерти вважають, що знищення цих майданчиків можливе за допомогою касетних бойових частин або дистанційного мінування, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни прорвалися до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя: оновлення карти DeepState
Де оголосили тривогу: дивіться на карті
- Ворожі ударні БпЛА на Чернігівщині в напрямку Батурина, Корюківки та Коропа.
- Ворожі ударні БпЛА на Сумщині в напрямку Путивлю, Конотопа та Буриня.
Ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний (Чернігівщина).
До Харкова з північного заходу прямує ворожий БпЛА. Можлива робота ППО.
На півночі від Конотопу, на півночі від Дергачів та на північному заході Ізюму – БпЛА противника, ймовірно, розвідувальні, які потенційно можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучено сили для збиття.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.