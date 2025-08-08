Российские "Шахеды" ночью 8 августа пытались подлететь к Киеву. В области по вражеским дронам работала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

К теме Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас опасность вражеских дронов

Что известно об атаке "Шахедов" в Киевской области?

Воздушную тревогу в отдельных районах Киевской области начали объявлять еще поздно вечером 7 августа. Ночью 8 августа "красными" были Вышгородский, Бучанский, Фастовский, Белоцерковский и Обуховский районы.

В 00:44 8 августа в Киевской ОВА сообщили, что по вражеским целям в небе работает ПВО.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорилось в сообщении.

В КОВА также призвали граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Стоит отметить, что в 00:36 воздушную тревогу также объявили и в Киеве. Для столицы также была угроза ударных беспилотников.

"Угроза ударных БПЛА для Киева. Может быть громко", – написал в своем телеграм-канале глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.