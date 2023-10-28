На Прикарпатье пьяный депутат сбил насмерть велосипедиста
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области пьяный депутат сбил велосипедиста. От полученных травм 76-летний мужчина скончался на месте.
В полиции рассказали, что трагедия произошла 26 октября у села Голынь Калушского района Ивано-Франковской области. Депутату уже сообщили о подозрении.
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Что известно о трагической аварии в Ивано-Франковской области
В полиции рассказали, что 26 октября 2023 года на дороге Стрый – Черновцы водитель автомобиля VOLVO XC – 60:
- не соблюдал безопасный интервал и дистанции между машинами;
- левой передней частью своего авто наехал на велосипедиста, который двигался в том же направлении, что водитель.
От полученных травм 76-летний мужчина, житель села Пийло, скончался на месте. 37-летний водитель – житель села Сивка – Калушская, депутат одного из местных советов,
– заявили в полиции.
Они также установили, что депутат ехал пьяным – в его крови обнаружили 1,12 промилле алкоголя.
Суспильне со ссылкой на собственные источники сообщило, что водитель является депутатом Калушского городского совета. Полиция задержала его, объявила о подозрении. Суд должен избрать депутату меру пресечения.
Следователи открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Продолжается досудебное расследование, назначили необходимые экспертизы.
Если вина депутата по статье будет доказана, то ему грозит заключение на 5 – 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет.
На Прикарпатье мужчина сбил велосипедиста / Фото полиции
Последние аварии в Украине
- В полиции рассказали, что на дороге возле села Черче, Рогатинского территориального общества Ивано-Франковской области также произошла авария. Там водитель BMW со Львовщины на трассе Мукачево – Львов превысил скорость и столкнулся с машиной VOLKSWAGEN Transporter T-4. За рулем последней находился 51-летний водитель из Львовской области и пассажиры. Водителя и 5 несовершеннолетних пассажиров госпитализировали.
- На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовик MAN, за рулем которой находился 33-летний житель Калуша, и рейсовый автобус, осуществлявший международные перевозки. К сожалению, погибли два человека.
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