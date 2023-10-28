На Прикарпатье пьяный депутат сбил насмерть велосипедиста

В Ивано-Франковской области пьяный депутат сбил велосипедиста. От полученных травм 76-летний мужчина скончался на месте.

В полиции рассказали, что трагедия произошла 26 октября у села Голынь Калушского района Ивано-Франковской области. Депутату уже сообщили о подозрении.

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Что известно о трагической аварии в Ивано-Франковской области

В полиции рассказали, что 26 октября 2023 года на дороге Стрый – Черновцы водитель автомобиля VOLVO XC – 60:

не соблюдал безопасный интервал и дистанции между машинами;

левой передней частью своего авто наехал на велосипедиста, который двигался в том же направлении, что водитель.

От полученных травм 76-летний мужчина, житель села Пийло, скончался на месте. 37-летний водитель – житель села Сивка – Калушская, депутат одного из местных советов,

– заявили в полиции.

Они также установили, что депутат ехал пьяным – в его крови обнаружили 1,12 промилле алкоголя.

Суспильне со ссылкой на собственные источники сообщило, что водитель является депутатом Калушского городского совета. Полиция задержала его, объявила о подозрении. Суд должен избрать депутату меру пресечения.

Следователи открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Продолжается досудебное расследование, назначили необходимые экспертизы.

Если вина депутата по статье будет доказана, то ему грозит заключение на 5 – 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет.



На Прикарпатье мужчина сбил велосипедиста / Фото полиции

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