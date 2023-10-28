На Прикарпатті п'яний депутат збив на смерть велосипедиста

На Івано-Франківщині п'яний депутат збив велосипедиста. Від отриманих травм 76-річний чоловік помер на місці.

У поліції розповіли, що трагедія трапилась 26 жовтня біля села Голинь Калуського району Івано-Франківської області. Депутату вже повідомили про підозру.

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Що відомо про трагічну аварію на Івано-Франківщині

У поліції розповіли, що 26 жовтня 2023 року на дорозі Стрий – Чернівці водій автомобіля VOLVO XC – 60:

не дотримався безпечного інтервалу та дистанцій між машинами;

лівою передньою частиною свого авто наїхав на велосипедиста, який рухався у тому ж напрямку, що водій.

Від отриманих травм 76-річний чоловік, мешканець села Пійло, помер на місці. 37-річний водій – мешканець села Сівка – Калуська, депутат однієї із місцевих рад,

– заявили у поліції.

Вони також встановили, що депутат їхав п'яним – у його крові виявили 1,12 проміле алкоголю.

Суспільне з посиланням на власні джерела повідомило, що водій є депутатом Калуської міської ради. Поліція затримала його, оголосила про підозру. Суд має обрати депутату запобіжний захід.

Слідчі відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Триває досудове розслідування, призначили необхідні експертизи.

Якщо провину депутата за статтею доведуть, то йому загрожує ув'язнення на 5 – 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років.



На Прикарпатті чоловік збив велосипедиста / Фото поліції

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