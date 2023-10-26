ДТП сталася 26 жовтня близько о 10:00 на автодорозі в селі Черче, що у Рогатинській громаді. Наразі причина аварії невідома.

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В аварії постраждали діти

Унаслідок зіткнення мікроавтобуса й легкового автомобіля постраждало 7 осіб, серед яких – 5 дітей. Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували 1 людину з мікроавтобуса, а також надали домедичну допомогу дитині.

Співробітники ДСНС також вжили заходи, аби запобігти виникненню пожежі після аварії – вони від’єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів. Наразі правоохоронці встановлюють деталі ДТП та її причини.



Постраждалій дитині надали допомогу на місці ДТП / Фото ДСНС в Івано-Франківській області

У Києві автівка протаранила зупинку громадського транспорту

У центрі Києва 25 жовтня сталася жахлива ДТП – водій легкового автомобіля вилетів на тротуар, протаранив зупинку громадського транспорту й збив 2 людей, які стояли на зупинці. Аварія трапилася на вулиці Велика Васильківська.

Правоохоронці встановили, що за кермом Toyota Avensis був 27-річний чоловік. Він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини. Унаслідок аварії постраждало двоє пішоходів. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики наразі надали постраждалим всю необхідну допомогу.

Поліцейські відразу перевірили водія на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав, що чоловік за кермом був тверезий.

Наразі правоохоронці вивчають усі деталі ДТП. У поліції також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху.

За попередніми даними, аварія сталася унаслідок перевищення швидкості водієм Toyota Avensis, втім усі деталі ДТП ще встановлюються. Чоловіку вже повідомили про підозру у вчинені кримінального провадження, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.