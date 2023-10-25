Вранці у столиці на вулиці Велика Васильківська автівка Toyota Avensis протаранила громадську зупинку. Водієві повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості.
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Перевищив швидкість
За даними слідства, 27-річний водій Toyota Avensis скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Керманич рухався з перевищенням допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини.
Відомо, що потерпілі отримали травми середньої тяжкості. Також перевірка на приладі Драгер показала, що порушник не перебував у стані сп'яніння.
Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
ДТП в Україні: останні випадки
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