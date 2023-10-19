Постраждалу жінку госпіталізували у важкому стані до місцевої лікарні. Медики проїжджали повз, коли побачили містянку, яка лежить на дорозі.

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Трагічний збіг обставин

Як повідомляє поліція, 17 жовтня близько 21 години на вулиці Шевченка у Львові 50-річний водій автомобіля "Нісан" збив 58-річну львів'янку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Відомо, що за кермом був іноземець.

Близько 23.45 під час оформлення правоохоронцями ДТП, там же на водія, який спричинив першу аварію, здійснив наїзд водій "Хонди". 22-річний львів'янин не стежив за ситуацією на дорозі та образ неправильну швидкість руху. Відомо, що також він збив конуси і дорожній знак "Оформлення ДТП", а також травмував водія евакуатора. Наприкінці автівка врізалася в службове авто правоохоронців. Громадянин іншої держави отримав значні травми та помер на місці.

На одному й тому ж місці сталося дві аварії / поліція Львівщини

Щодо постраждалої внаслідок першої ДТП жінки, то її помітили львівські лікарі, коли поверталися з Польщі – вона лежала прямо на проїжджій частині. Як повідомляє Львівський центр екстреної медичної допомоги, вони одразу кинулися надавати їй першу допомогу, після чого поставили шину та помістили на пневматичні ноші. Постраждалу доправили до реанімації.

Попередньо у збитої жінки діагностували відкритий перелом лівої нижньої кінцівки, закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки, органів черевної порожнини та тазу. Жінка перебуває у стані мозкової коми.

Лікарі намагаються врятувати потерпілу / Львівський центр екстреної медичної допомоги

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