Пострадавшую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу. Медики проезжали мимо, когда увидели лежащую на дороге горожанку.
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Трагическое стечение обстоятельств
Как сообщает полиция, 17 октября около 21 часа на улице Шевченко во Львове 50-летний водитель автомобиля "Ниссан" сбил 58-летнюю львовянку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Известно, что за рулем был иностранец.
Около 23.45 во время оформления правоохранителями ДТП, там же на водителя, который вызвал первую аварию, совершил наезд водитель "Хонды". 22-летний львовянин не следил за ситуацией на дороге и неправильной скоростью движения. Известно, что он сбил конусы и дорожный знак "Оформление ДТП", а также травмировал водителя эвакуатора. В конце автомобиль врезался в служебный автомобиль правоохранителей. Гражданин другого государства получил значительные травмы и скончался на месте.
На одном и том же месте произошло две аварии / полиция Львовщины
Относительно пострадавшей в результате первого ДТП женщины, то ее заметили львовские врачи, когда возвращались из Польши – она лежала прямо на проезжей части. Как сообщает Львовский центр экстренной медицинской помощи они сразу бросились оказывать ей первую помощь, после чего поставили шину и поместили на пневматические носилки. Пострадавшую доставили в реанимацию.
Предварительно у сбитой женщины диагностировали открытый перелом левой нижней конечности, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, органов брюшной полости и тазу. Женщина находится в состоянии мозговой комы.
Врачи пытаются спасти пострадавшую / Львовский центр экстренной медицинской помощи
Другие трагические ДТП во Львовской области
- Во Львовской области суд вынес приговор военному, который в нетрезвом состоянии вызвал тяжелое ДТП – тогда погибли три человека. Это произошло 1 января, а сам мужчина находился за рулем в военной форме.
- В конце сентября в Самборском районе автомобиль с подростками вылетел с трассы и опрокинулся. Погиб 18-летний молодой человек, пассажиры получили травмы.
- Также во Львовской области пьяный водитель катал на капоте 19-летнюю девушку, однако та не удержалась и упала на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте.