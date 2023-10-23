Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі телемарафону каже, що статистику ДТП 2023 року можна порівняти із 2021-м, адже торік через повномасштабне вторгнення кількість автівок різко зменшилася.

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Що відбувається на блокпостах

Ведуча запитала, чи справді блокпости наразі є таким собі місцем, де концентруються аварії, а чи просто в медіа висвітлюють аварії саме на блокпостах. Олексій Білошицький заперечив таку "концентрацію".

За його словами, справді аварії на блокпостах частіше набувають розголосу через ЗМІ. Цифри свідчать, що із січня по вересень 2023 року включно сталося 17 394 ДТП, із них 5054 уночі. Звісно, не всі сталися на блокпостах – більшість ДТП відбуваються поза ними. Порівняно з 2021 роком, поки що аварій було менше.

Проблема із блокпостами у тому, що за звичайних умов "це ті конструкції, які не мали би бути на дорогах, особливо на трасах міжнародного й національного значення". Але доки триває війна, блокпости необхідні.

За словами Білошицького, практично на всіх блокпостах є додаткові засоби освітлення і додаткові дорожні знаки. Утім, патрульна поліція зараз оглядає усі місця із блокпостами, щоб виявити, де замало дорожніх знаків, освітлення або розмітки. Таким чином сподіваються привернути увагу водіїв.

Чиновник закликає водіїв звертати увагу на блокпости і загалом бути уважними та обережними на дорогах.

Зверніть увагу! Кабмін ухвалив певні зміни до ПДР: відповідно до них, водії мусять їздити з увімкненими фарами не тільки в осінньо-зимовий період, але постійно.

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