Поліція розпочала розслідування таємничої смерті чотирьох осіб. Наразі всі обставини справи та причини інциденту встановлює слідство.
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Смерть у гуртожитку
Близько 17:00 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків про виявлення чотирьох мертвих мешканців у гуртожитку Київського району. На місце одразу вирушили слідчо-оперативна група поліції територіального підрозділу, а також слідчі й криміналісти обласного Головуправління.
Вони виявили, що загиблими є 18-річна дівчина та троє хлопців – двом із них 22 роки, а одному було 23. Під час візуального огляду правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Тіла направили на судово-медичну експертизу.
Повідомляється, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками умисного убивства. У таких випадках це передбачає процедура. Обставини та причини смерті молодих людей з’ясовує слідство.
Кримінальні новини України
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