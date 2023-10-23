Поліція розпочала розслідування таємничої смерті чотирьох осіб. Наразі всі обставини справи та причини інциденту встановлює слідство.

Дивіться також На Тернопільщині горе-грабіжник вдерся у чужий будинок і заснув: поліція знайшла його у ліжку

Смерть у гуртожитку

Близько 17:00 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків про виявлення чотирьох мертвих мешканців у гуртожитку Київського району. На місце одразу вирушили слідчо-оперативна група поліції територіального підрозділу, а також слідчі й криміналісти обласного Головуправління.

Вони виявили, що загиблими є 18-річна дівчина та троє хлопців – двом із них 22 роки, а одному було 23. Під час візуального огляду правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Тіла направили на судово-медичну експертизу.

Повідомляється, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками умисного убивства. У таких випадках це передбачає процедура. Обставини та причини смерті молодих людей з’ясовує слідство.

Кримінальні новини України