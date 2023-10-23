Школяр отримав поранення у груди. На жаль, він помер у лікарні.

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У Києві п'яний чоловік зарізав підлітка

Як розповіли правоохоронці, інцидент стався ввечері 22 жовтня. Біля багатоповерхівки знайшли пораненого у груди підлітка.

Згодом виявилось, що між 14-річним хлопцем та перехожим виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому. Після цього він вдарив підлітка ножем у груди.

Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали швидку. Лікарі близько пів години намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть,

– зазначили поліцейські.

Пізніше нападника затримали у власній квартирі. У його сусідки знайшли ніж зі слідами крові, який він попросив сховати.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Вбивцю затримали / фото поліції

На Дніпропетровщині жорстоко вбили 16-річну дівчину

Раніше у місті П'ятихатки, що на Дніпропетровщині, знайшли тіло неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями. Нею виявилась учениця 11-го класу Єлизавета Головня. Дівчина була єдиною дитиною у сім'ї.

За фактом злочину порушено кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством.