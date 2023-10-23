Школяр отримав поранення у груди. На жаль, він помер у лікарні.
Дивіться також На Чернігівщині чоловік закатував 2-річну дівчину до смерті: пояснення його вчинку шокують
У Києві п'яний чоловік зарізав підлітка
Як розповіли правоохоронці, інцидент стався ввечері 22 жовтня. Біля багатоповерхівки знайшли пораненого у груди підлітка.
Згодом виявилось, що між 14-річним хлопцем та перехожим виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому. Після цього він вдарив підлітка ножем у груди.
Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали швидку. Лікарі близько пів години намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть,
– зазначили поліцейські.
Пізніше нападника затримали у власній квартирі. У його сусідки знайшли ніж зі слідами крові, який він попросив сховати.
Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.
Вбивцю затримали / фото поліції
На Дніпропетровщині жорстоко вбили 16-річну дівчину
Раніше у місті П'ятихатки, що на Дніпропетровщині, знайшли тіло неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями. Нею виявилась учениця 11-го класу Єлизавета Головня. Дівчина була єдиною дитиною у сім'ї.
За фактом злочину порушено кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством.