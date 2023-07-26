Больше не друзья: более половины африканских лидеров не приедут на саммит в Россию
Источник:InformNapalm
Российские медиа сообщают, что на саммит Россия-Африка не приедут главы 38 из 54 стран континента. План России снова выйти на экономический рынок мира и колонизировать Африку, похоже, провалился.
Подготовка к экономическому саммиту Россия-Африка продолжалась с ноября 2022 года. Эта встреча должна состояться в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
Смотрите также "Зерновое соглашение не оправдало назначения": Путин написал циничную статью об Африке
Африканские лидеры не хотят в Россию
Экономический саммит Россия-Африка посетят всего 16 президентов и 10 премьер-министров из 54 стран континента. Остальные государства будут представлять вице-премьеры, министры или просто послы. 5 стран вовсе отказались участвовать во встрече.
Россия уже проводила саммит Россия – Африка в 2019 году. Тогда на встречу приехали 45 глав государств и правительств из 54 стран. При этом на встрече присутствовали все приглашенные страны. В этот раз Россия также приглашала 54 лидера государств, однако что-то пошло не по плану.
Мы присылали приглашения главам всех африканских государств. Мы не имеем права на претензии, поскольку, во-первых, у них могли быть другие предварительно запланированные меры, требовавшие участия их лидеров. И, во-вторых, каждый делает то, что может,
- заявили в МИД России
Путин возлагал на этот форум большие надежды – для него это была возможность выйти на экономический рынок мира и наладить связи с внешним миром. Он даже планирует встретиться с главами государств Африки лично. А 28 июля Путин выступит с речью о "новом миропорядке", основанном на "многополярности и равноправии".
Настоящая цель экономического саммита
Украинские хакеры команды "Кибер Спротив" получили доступ к базе данных экономического форума Россия – Африка. Из слитной информации стало известно, что россияне активно следили за ходом саммита США – Африка в декабре 2022 года. А Путин сделал ставку на саммит и лично управляет процессом, поскольку для него это имиджевое событие.
Ранее из слитной переписки экс депутата Госдумы стало известно, что россияне готовили проекты добычи олова, тантала, вольфрама на континенте и перепродажи золота из Африки. Кроме того, один из документов саммита предусматривает обсуждение добычи алмазов из Африки – россияне назвали это "экономикой нового мира".
Отдельный блок саммита выделен для пропаганды "равенства" и борьбы против "неоколониализма". Однако именно на фоне этих заявлений Россия планирует скачивать ресурсы из Африки. Иронически, но Россия также планирует научить страны континента "бороться с дезинформацией" и создавать "независимые СМИ".
Путин продолжает искать союзников
Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в октябре Путин собирается посетить Китай в рамках форума "Пояс и путь". Помощник Путина заявил, что они уже получили приглашение.
Этим визитом Россия стремится усилить сотрудничество с Китаем, являющимся сейчас одним из главных союзников России. Хотя сама Поднебесная особо не афиширует сотрудничество, страна активно продолжает торговать с государством-террористом.
В частности, Китай поставляет России товары двойного назначения – это вещи, которые можно использовать как в мирных целях, так и военных. В частности, это касается шлемов, бронежилетов и их комплектующих и дронов. За время войны Китай только нарастил экспорт таких товаров в Россию.