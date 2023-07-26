Більше не друзі: понад половина африканських лідерів не приїде на саміт у Росію

Російські медіа повідомляють, що на саміт Росія – Африка не приїдуть голови 38 з 54 країн континенту. План Росії знову вийти на економічний ринок світу та колонізувати Африку, схоже, провалився.

Підготовка до економічного саміту Росія – Африка тривала з листопада 2022 року. Відповідна зустріч має відбутися у Санкт-Петербурзі 27-28 липня.

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Африканські лідери не хочуть в Росію

Економічний саміт Росія – Африка відвідають всього 16 президентів та 10 прем'єр-міністрів з 54 країн континенту. Решту держав представлятимуть віцепрем'єри, міністри або просто посли. 5 країн зовсім відмовилися брати участь в зустрічі.

Росія вже проводила саміт Росія – Африка у 2019 році. Тоді на зустріч приїхали 45 голів держав та урядів з 54 країн. При цьому на зустрічі були присутні всі запрошені країни. Цього разу Росія також запрошувала 54 лідерів держав, проте щось пішло не по плану.

Ми надсилали запрошення главам усіх африканських держав. Ми не маємо права на претензії, оскільки, по-перше, у них могли бути інші попередньо заплановані заходи, які вимагали участі їхніх лідерів. І по-друге, кожен робить те, що може,

— заявили в МЗС Росії

Путін покладав на цей форум великі надії – для нього це була можливість знову вийти на економічний ринок світу та налагодити зв'язки з зовнішнім світом. Він навіть планує зустрітися з головами держав Африки особисто. А 28 липня Путін виступить з промовою про "новий світопорядок", заснований на "багатополярності та рівноправності".

Справжня мета економічного саміту

​Українські хакери команди "Кібер Спротив" отримали доступ до бази даних економічного форуму Росія – Африка. Зі злитої інформації стало відомо, що росіяни активно слідкували за перебігом саміту США – Африка у грудні 2022 року. А Путін зробив ставку на саміт та особисто керує процесом, оскільки для нього це іміджева подія.

Під час саміту у Вашингтоні США демонстрували готовність інвестувати освіту, медицину, кібербезпеку, енергонезалежність та інші життєво важливі сфери країн Африки. Росія є своєю чергою прагне використовувати континент як сировинну базу. Росіяни планують просто викачувати ресурси з Африки.

Раніше зі злитої переписки ексдепутата Держдуми стало відомо, що росіяни готували проєкти видобування олова, танталу, вольфраму на континенту та перепродажу золота з Африки. Окрім цього, один з документів саміту передбачає обговорення видобутку алмазів з Африки – росіяни назвали це "економікою нового світу".

Окремий блок саміту виділений на пропаганду "рівності" та боротьби проти "неоколоніалізму". Проте саме на фоні цих заяв Росія планує викачувати ресурси з Африки. Іронічно, але Росія також планує навчити країни континенту "боротися з дезінформацією" та створювати "незалежні ЗМІ".

Путін продовжує шукати союзників

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в жовтні Путін збирається відвідати Китаю у рамках форуму "Пояс і шлях". Помічник Путіна заявив, що вони вже отримали запрошення.

Цим візитом Росія прагне посилити співпрацю з Китаєм, який зараз є одним з головних союзників Росії. Хоча сама Піднебесна особливо не афішує співпрацю, країна активно продовжує торгувати з державою-терористом.

Зокрема, Китай постачає Росії товари подвійного призначення – це речі, що можна використовувати як у мирних цілях, так і у військових. Зокрема, стосується це шоломів, бронежилетів і їх комплектуючих та дронів. За час війни Китай лише наростив експорт таких товарів до Росії.