Раздевали догола, заставляли щипать траву: видео с издевательством над элитной российской армией

Дедовщина в российской армии никуда не исчезла. По крайней мере, об этом свидетельствует ролик, показывающий обычные будни в Кантемировской дивизии.

Собственно, в сеть выложили красноречивое видео. На нем можно увидеть, как в подмосковном Наро-Фоминске командир издевается над военными.

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Раздели, заставляют щипать траву

На видео можно увидеть, что командир заставил военных раздеться догола. Также их бьют дубинками и заставляют щипать траву. Возможно, мы бы не обратили внимания на этот случай, если бы не один интересный момент. Речь же об элите русского войска.

На видео обнаженные военные и нецензурная лексика. Рекомендуем не смотреть его несовершеннолетним, а также людям с чувственной психикой.

Командир раздел солдат и заставляет их щипать траву: смотрите видео 18+

На видео можно увидеть, что другие солдаты возмущены поведением командира. Они вышли на улицу, после чего началась словесная перепалка.

Зачем так издеваться? У всех же пределы есть!

– жалуется автор ролика.

Что известно о военных, над которыми издевались

Итак, речь идет о 4-й гвардейской танковой Кантемировскую ордене Ленина Краснознаменной дивизии имени Юрия Андропова (4 ТД, воинская часть 19612). Это соединение танковых войск вооруженных сил России. Оно и дислоцируется в Наро-Фоминске Московской области. И входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военные оттуда сражались в Южной Осетии 1997 года, Косово 1998 – 2007 годах, а также в Чеченских войнах. А в 2022 году эта дивизия участвовала в полномасштабном вторжении России.

Собственно, эта дивизия понесла колоссальные потери на Сумщине и Полтавщине. В марте в сеть выкладывали видео и фото, на которых можно увидеть уничтоженный экспериментальный танк Т-80УМ-2, а также командирский Т-80УК, которые использовала эта дивизия.

А теперь вернемся к видео, выложенному в сеть. Да-да, нам показали, как относятся к так называемой элите русского войска. Не исключаем, что все это делают умышленно, чтобы сделать оккупантов еще более озлобленными и гнать их убивать украинцев.