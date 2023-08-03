Роздягали догола, змушували скубати траву: відео зі знущанням з елітного російського війська

Дідівщина у російському війську нікуди не зникла. Принаймні про це свідчить ролик, який показує звичайний будень у Кантемирівській дивізії.

Власне, у мережу виклали красномовне відео. На ньому можна побачити, як у підмосковному Наро-Фомінську командир знущається з військових.

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Роздягнули, змушують скубати траву

На відео можна побачити, що командир змусив військових роздягнутися догола. Також їх б'ють кийками та змушують щипати траву. Можливо, ми б уваги не звернули на цей випадок, якби не один цікавий момент. Мовиться ж про еліту російського війська.

На відео оголені військові та нецензурна лексика. Рекомендуємо не дивитися його неповнолітнім, а також людям з чуттєвою психікою.

Командир роздягнув солдатів і змушує їх скубати траву: дивіться відео 18+

На відео можна побачити, що інші солдати обурені поведінкою командира. Вони вийшли на вулицю, після чого почалася словесна перепалка.

Навіщо так знущатися? У всіх же межі є!

– бідкається автор ролика.

Що відомо про військових, з яких знущалися

Отже, йдеться про 4-ту гвардійську танкову Кантемирівську ордена Леніна Червонопрапорну дивізію імені Юрія Андропова (4 ТД, військова частина 19612). Це з'єднання танкових військ збройних сил Росії. Воно й дислокується у Наро-Фомінську Московської області. І входить воно до складу 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу.

Військові звідти воювали у Південній Осетії 1997 року, Косово 1998 – 2007 роках, а також у Чеченських війнах. А у 2022 році вони ця дивізія брала участь у повномасштабному вторгненні Росії.

Власне, ця дивізія зазнала колосальних втрат на Сумщині та Полтавщині. У березні в мережу викладали відео та фото, на яких можна було побачити знищений експериментальний танк Т-80УМ-2, а також командирський Т-80УК, які використовувала ця дивізія.

А тепер повернімося до відео, яке виклали у мережу. Так-так, нам показали, як ставляться до так званої еліти російського війська. Не виключаємо, що все це роблять навмисне, щоб зробити окупантів ще більш озлобленими та гнати їх убивати українців.