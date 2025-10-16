В четверг, 16 октября, команда Monobank объявила масштабный розыгрыш: пользователи имеют шанс побороться за 50 iPhone 17, 1 миллион гривен и даже BMW 3 Series. Однако для этого в приложении сначала необходимо найти 50 загадочных лимонов.

Как на "лимонную лихорадку" реагируют украинцы и кому уже удалось найти все скрытые фрукты – смотрите в подборке лучших мемов от 24 Канала.

Как украинцы на лимоны охотились на лимоны

Украинцы мгновенно присоединились к акции от Monobank и начали охоту на 50 лимонов. Стоит отметить, что на особо внимательных участников игры также ждет мифический 51-й лимон – за него можно получить автомобиль BMW 3.

Из-за бешеного наплыва пользователей мобильное приложение Monobank столкнулось с временными перебоями. Однако "охотники на лимоны" не опустили руки.

Украинцы "взломали" Monobank: смотрите подборку мемов

Найти все лимоны оказалось не так легко: в "поисках сокровищ" пользователям приходится детально исследовать приложение и тестировать самые неожиданные функции.

Такой ажиотаж прокомментировал и соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было..

– написал он.

Сами пользователи также шутят, что главное – не взять случайно кредит и не открыть ФЛП в приложении.

В соцсетях украинцы массово делятся успехами по найденным лимонам: смотрите мемы

Не остались в стороне "лимонной лихорадки" и украинские бизнесы и официальные учреждения. Говорят, что лимоны можно найти даже в Министерстве цифровой трансформации.

Кажется, наша редакция также нашла самый секретный лимон.

Что стоит знать о розыгрыше от Monobank?