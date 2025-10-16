"Главное – не взять кредит": сеть взорвалась мемами после розыгрыша с лимонами от Monobank
- Monobank объявил розыгрыш с поиском 50 лимонов в приложении, где можно выиграть iPhone 17, 1 миллион гривен и BMW 3 Series.
- Из-за большого наплыва пользователей, которые ищут лимоны, приложение Monobank претерпело временные перебои.
В четверг, 16 октября, команда Monobank объявила масштабный розыгрыш: пользователи имеют шанс побороться за 50 iPhone 17, 1 миллион гривен и даже BMW 3 Series. Однако для этого в приложении сначала необходимо найти 50 загадочных лимонов.
Как на "лимонную лихорадку" реагируют украинцы и кому уже удалось найти все скрытые фрукты – смотрите в подборке лучших мемов от 24 Канала.
Как украинцы на лимоны охотились на лимоны
Украинцы мгновенно присоединились к акции от Monobank и начали охоту на 50 лимонов. Стоит отметить, что на особо внимательных участников игры также ждет мифический 51-й лимон – за него можно получить автомобиль BMW 3.
Из-за бешеного наплыва пользователей мобильное приложение Monobank столкнулось с временными перебоями. Однако "охотники на лимоны" не опустили руки.
Украинцы "взломали" Monobank: смотрите подборку мемов
Найти все лимоны оказалось не так легко: в "поисках сокровищ" пользователям приходится детально исследовать приложение и тестировать самые неожиданные функции.
Такой ажиотаж прокомментировал и соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было..
– написал он.
Сами пользователи также шутят, что главное – не взять случайно кредит и не открыть ФЛП в приложении.
В соцсетях украинцы массово делятся успехами по найденным лимонам: смотрите мемы
Не остались в стороне "лимонной лихорадки" и украинские бизнесы и официальные учреждения. Говорят, что лимоны можно найти даже в Министерстве цифровой трансформации.
Кажется, наша редакция также нашла самый секретный лимон.
Что стоит знать о розыгрыше от Monobank?
Розыгрыш призов состоится 20 – 21 октября. Интересно, что если 51-й лимон найдет владелец детской карты, то он получит поездку в Диснейленд на 5 человек.
На фоне сбоев в приложении Олег Гороховский сообщил об увеличении количества призов. Сначала планировали разыгрывать 50 новеньких iPhone 17, вместо этого количество увеличили до 100.
