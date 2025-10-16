У четвер, 16 жовтня, команда Monobank оголосила масштабний розіграш: користувачі мають шанс позмагатися за 50 iPhone 17, 1 мільйон гривень та навіть BMW 3 Series. Однак для цього у застосунку спочатку необхідно знайти 50 загадкових лимонів.

Як на "лимонну лихоманку" реагують українці та кому вже вдалося знайти всі приховані фрукти – дивіться у підбірці найкращих мемів від 24 Каналу.

Як українці на лимони полювали

Українці миттєво долучилися до акції від Monobank та почали полювання на 50 лимонів. Варто зазначити, що на особливо уважних учасників гри також чекає міфічний 51-й лимон – за нього можна отримати автомобіль BMW 3.

Через шалений наплив користувачів мобільний застосунок Monobank зіткнувся з тимчасовими перебоями. Однак "мисливці на лимони" не опустили руки.

Українці "зламали" Monobank: дивіться підбірку мемів

Знайти усі лимони виявилося не так легко: у "пошуках скарбів" користувачам доводиться детально досліджувати застосунок та тестувати найнеочікуваніші функції.

Такий ажіотаж прокоментував і співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Ви залізли в такій кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було…

– написав він.

Самі користувачі також жартують, що головне – не взяти випадково кредит та не відкрити ФОП у застосунку.

У соцмережах українці масово діляться успіхами щодо знайдених лимонів: дивіться меми

Не залишилися осторонь "лимонної лихоманки" й українські бізнеси та офіційні установи. Подейкують, що лимони можна знайти навіть у Міністерстві цифрової трансформації.

Здається, наша редакція також знайшла найсекретніший лимон.

Що варто знати про розіграш від Monobank?