Нападавшие на правоохранителей на Виннитчине перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов
В Винницкой области ночью 20 апреля военнослужащие расстреляли стражей порядка, которые остановили их машину. Полиция просила отрыть ящики, однако задержанные начали стрелять по правоохранителю.
К сожалению, 20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб на месте. Его напарник в больнице. Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире "Киев24" рассказал, какое именно оружие перевозили нападавшие, пишет 24 Канал.
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Что известно об оружии, которое перевозили нападавшие
После трагедии нападавших, папу и сына, нашли в Одесской области. Они скрывались в заброшенном здании и планировали сбежать за границу.
После задержания 26-летний военнослужащий Виталий Василаке заявил, что перевозил гранаты в багажнике, потому что хотел их закопать в селе Черномин Винницкой области. По его словам, в двух ящиках были гранаты Ф-1, по десять в каждом. Он оставил их себе, когда был командиром подразделения. Задержанные признались, что выбросили оружие в водоём.
Алексей Рыхлюк рассказал, что задержанные во время судебного заседания признали свою вину и рассказали важные моменты.
Разглашать их показания я не могу, однако они имеют определенное значение и в настоящее время все проверяется. Что я могу отметить? Что после того, как они действительно сообщили, что в водоеме они оставили определенное количество боеприпасов... Сейчас провели осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов и уже установлено... Это предварительное, найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45. Это предварительные данные,
– рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры.
По его словам, следователи еще проводили осмотр места происшествия и описывали все остальное имущество.
Алексей Рыхлюк рассказал, что сейчас следователи устанавливают, зачем военные везли боеприпасы. Относительно наркотических средств, то следствие не установило какие-либо данные, свидетельствующие об их незаконном обороте.
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Последние новости о трагедии в Винницкой области
- 22 апреля отцу и сыну избрали меры пресечения. 52-летний Валерий Василаке и 26-летний Виталий Василаке будут находиться под стражей два месяца без права внесения залога.
- Валерий Василаке заявил, что в милиционера стрелял его сын. Ведь он подумал, что полицейский убил его отца.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что задержанным сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Кроме того, им объявили о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения.