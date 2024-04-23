Нападавшие на правоохранителей на Виннитчине перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов

В Винницкой области ночью 20 апреля военнослужащие расстреляли стражей порядка, которые остановили их машину. Полиция просила отрыть ящики, однако задержанные начали стрелять по правоохранителю.

К сожалению, 20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб на месте. Его напарник в больнице. Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире "Киев24" рассказал, какое именно оружие перевозили нападавшие, пишет 24 Канал.

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Что известно об оружии, которое перевозили нападавшие

После трагедии нападавших, папу и сына, нашли в Одесской области. Они скрывались в заброшенном здании и планировали сбежать за границу.

После задержания 26-летний военнослужащий Виталий Василаке заявил, что перевозил гранаты в багажнике, потому что хотел их закопать в селе Черномин Винницкой области. По его словам, в двух ящиках были гранаты Ф-1, по десять в каждом. Он оставил их себе, когда был командиром подразделения. Задержанные признались, что выбросили оружие в водоём.

Алексей Рыхлюк рассказал, что задержанные во время судебного заседания признали свою вину и рассказали важные моменты.

Разглашать их показания я не могу, однако они имеют определенное значение и в настоящее время все проверяется. Что я могу отметить? Что после того, как они действительно сообщили, что в водоеме они оставили определенное количество боеприпасов... Сейчас провели осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов и уже установлено... Это предварительное, найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45. Это предварительные данные,

– рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры.

По его словам, следователи еще проводили осмотр места происшествия и описывали все остальное имущество.

Алексей Рыхлюк рассказал, что сейчас следователи устанавливают, зачем военные везли боеприпасы. Относительно наркотических средств, то следствие не установило какие-либо данные, свидетельствующие об их незаконном обороте.

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