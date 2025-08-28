Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден покинуть предвыборное мероприятие после нападения протестующих, которые забросали его автомобиль камнями. Инцидент произошел на фоне коррупционного скандала, в который втянута сестра президента.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о нападении на авто президента Аргентины?

Инцидент произошел 27 августа 2025 года во время кампании накануне парламентских выборов 7 сентября.

Хавьер Милей находился в автомобиле вместе со своей сестрой Кариной, министром Хосе Луисом Эспертом и другими кандидатами от партии "La Libertad Avanza". Во время нападения президент наклонился, чтобы избежать предметов, которые летели, и его быстро эвакуировали в черном микроавтобусе.

Представитель президента Мануэль Адорни сообщил, что никто из охраны или членов делегации не пострадал.

Нападение на авто Милея: смотрите видео

Нападение, вероятно, организовали перонистские оппозиционные активисты, которые забросали автомобиль камнями, ветками и яйцами. В результате инцидента были задержаны два человека. Одного из них оставили под стражей за нападение на представителя власти, другого – отпустили.

Эта атака произошла на фоне коррупционного скандала, связанного с сестрой президента, Кариной Милей. Ее обвиняют в получении взяток от фармацевтических компаний через Национальное агентство по вопросам инвалидности (ANDIS). Президент категорически отрицает эти обвинения, называя их ложью, и обещает привлечь виновных к ответственности.

Что известно о политике Хавьера Милея?

Милей получил прозвище "экономист с бензопилой" из-за своего непредсказуемого и радикального стиля ведения предвыборной кампании.

Он победил на выборах, набрав рекордные 56% голосов, на фоне экономического кризиса в Аргентине, где инфляция достигла 200%, а песо девальвировал на 50%. В своей победной речи Милей обещал начало новой политической эры и восстановление экономики страны.

В то же время во внешней политике он стремится укрепить отношения с США и Израилем, поддерживает Украину в войне с Россией и дистанцируется от геополитического влияния Китая.