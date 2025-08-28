Автомобиль президента Аргентины забросали камнями: аргентинского лидера пришлось эвакуировать
- Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден эвакуироваться с предвыборного мероприятия из-за нападения протестующих, которые забросали его автомобиль камнями.
- Инцидент произошел на фоне коррупционного скандала, связанного с сестрой президента, Кариной Милей, которую обвиняют во взяточничестве.
Президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден покинуть предвыборное мероприятие после нападения протестующих, которые забросали его автомобиль камнями. Инцидент произошел на фоне коррупционного скандала, в который втянута сестра президента.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Шпионили в Аргентине: разведка разоблачила российских агентов, связанных с Пригожиным
Что известно о нападении на авто президента Аргентины?
Инцидент произошел 27 августа 2025 года во время кампании накануне парламентских выборов 7 сентября.
Хавьер Милей находился в автомобиле вместе со своей сестрой Кариной, министром Хосе Луисом Эспертом и другими кандидатами от партии "La Libertad Avanza". Во время нападения президент наклонился, чтобы избежать предметов, которые летели, и его быстро эвакуировали в черном микроавтобусе.
Представитель президента Мануэль Адорни сообщил, что никто из охраны или членов делегации не пострадал.
Нападение на авто Милея: смотрите видео
Нападение, вероятно, организовали перонистские оппозиционные активисты, которые забросали автомобиль камнями, ветками и яйцами. В результате инцидента были задержаны два человека. Одного из них оставили под стражей за нападение на представителя власти, другого – отпустили.
Эта атака произошла на фоне коррупционного скандала, связанного с сестрой президента, Кариной Милей. Ее обвиняют в получении взяток от фармацевтических компаний через Национальное агентство по вопросам инвалидности (ANDIS). Президент категорически отрицает эти обвинения, называя их ложью, и обещает привлечь виновных к ответственности.
Что известно о политике Хавьера Милея?
Милей получил прозвище "экономист с бензопилой" из-за своего непредсказуемого и радикального стиля ведения предвыборной кампании.
Он победил на выборах, набрав рекордные 56% голосов, на фоне экономического кризиса в Аргентине, где инфляция достигла 200%, а песо девальвировал на 50%. В своей победной речи Милей обещал начало новой политической эры и восстановление экономики страны.
В то же время во внешней политике он стремится укрепить отношения с США и Израилем, поддерживает Украину в войне с Россией и дистанцируется от геополитического влияния Китая.