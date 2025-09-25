Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что страны Запада посылают неправильный сигнал, заявляя, что увеличат расходы на оборону, но сократят на гуманитарную помощь. Это означает, что западные страны имеют разные позиции относительно защиты от России.

Однако на самом деле для Испании также есть угроза со стороны России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Какие намерения России?

Станислав Желиховский отметил, что Испания имеет специфическую позицию по инициативе увеличения расходов на оборону странами-членами Альянса. К сожалению, официальный Мадрид придерживается мнения, что не стоит больше вкладывать в сектор безопасности и обороны в той степени, о которой сейчас говорится. Это серьезная проблема. Потому что в этом вопросе нет единства внутри западного мира, НАТО, среди государств, которые нас поддерживают.

Однако Россия постоянно прощупывает воздушное пространство стран-членов Альянса. Она делает это не только относительно тех государств, которые географически рядом. Страна-агрессор пытается дотянуться и до более отдаленных стран. Владимир Путин за столько лет в Кремле овладел технологиями, как можно дестабилизировать ситуацию в разных странах.

Испания также не может чувствовать себя в безопасности, учитывая то, что страна расположена не так далеко, например, от Африки. Там есть присутствие России. То есть мы также должны понимать, что россияне смогут нанести удар отовсюду, если им это будет нужно,

– подчеркнул эксперт-международник.

Со стороны разных государств делается все больше шагов, чтобы усилить безопасность, обороноспособность, поддержку Украины. Потому что это в интересах всех стран свободного мира, которые не хотят, чтобы миропорядок изменился в то измерение, который хотят навязать Россия, Китай, Северная Корея.

По словам кандидата политических наук, надо проводить еще больше консультаций в рамках НАТО, ЕС. Также больше привлекать Украину, которая может поделиться своим опытом и предоставить свои возможности в сотрудничестве с другими странами Запада.

Россия намерена идти дальше. Если она уже неоднократно заходит, даже за последнее время, в воздушные пространства стран-членов Альянса, не боится за какие-то последствия, то намерения очевидны. Надеемся, что наши западные партнеры это осознают в полной мере,

– добавил он.

