Глава шведского Минобороны отметил, что Кремль стремительно увеличивает производство вооружений и неоднократно демонстрировал готовность идти на существенные политические и военные риски. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что говорят в Швеции об угрозе для Европы со стороны России?
По мнению Пола Йонсона, закаленные в боях войска и оборонная промышленность, работающая в военном режиме, могут позволить российскому диктатору Владимиру Путину реализовать ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух – пяти лет.
По его словам, учитывая то, что глава Кремля демонстрирует готовность "идти на политические и военные риски", угроза существует для всей Европы, а не только для государств, граничащих с 1400-мильной линией границы НАТО с Россией.
Россия набирается опыта на поле боя в Украине и вокруг нее, особенно в сфере радиоэлектронной борьбы, возможностей наносить удары на большие расстояния, а также использование дронов,
– заявил Йонсон на полях Пражского оборонного саммита IISS.
Он также добавил, что чрезвычайно важно воспользоваться окном возможностей, пока Россия погрязла в Украине, чтобы усилить северный фланг НАТО.
Угроза нападения России на Европу: что стоит знать?
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что нападение России на европейские страны ближе к 2030 году является реальным. По его словам, в Кремле мечтают нанести удар по Европе и будут к нему готовиться.
- Подтверждением этого является программа перевооружения России в период до 2037 года, которая является самой масштабной со времен 1980-х годов.
- Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что союзникам по НАТО, которые не расположены в непосредственной географической близости к России не стоит самоуспокаивать себя. Он подчеркнул, что расстояние до страны-агрессора является условным из-за ракетных технологий, и угроза для Европы реальная, поскольку российские ракеты могут достичь европейских стран всего за 5 – 10 минут.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Путин за 25 лет начал четыре войны, и Европе стоит усиливать оборону для противодействия российским провокациям.