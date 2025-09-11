Очільник шведського Міноборони зазначив, що Кремль стрімко збільшує виробництво озброєнь і неодноразово демонстрував готовність іти на суттєві політичні та військові ризики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

На думку Пола Йонсона, загартовані в боях війська та оборонна промисловість, що працює у воєнному режимі, можуть дозволити російському диктатору Володимиру Путіну реалізувати обмежене вторгнення до Північно-Балтійського регіону впродовж двох – п’яти років.

За його словами, з огляду на те, що очільник Кремля демонструє готовність "іти на політичні та військові ризики", загроза існує для всієї Європи, а не лише для держав, які межують з 1400-мильною лінією кордону НАТО з Росією.

Росія набирається досвіду на полі бою в Україні та навколо неї, особливо у сфері радіоелектронної боротьби, можливостей завдавати ударів на великі відстані, а також використання дронів,

– заявив Йонсон на полях Празького оборонного саміту IISS.

Він також додав, що надзвичайно важливо скористатися вікном можливостей, доки Росія загрузла в Україні, аби посилити північний фланг НАТО.

