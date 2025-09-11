Очільник шведського Міноборони зазначив, що Кремль стрімко збільшує виробництво озброєнь і неодноразово демонстрував готовність іти на суттєві політичні та військові ризики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Що кажуть у Швеції про загрозу для Європи з боку Росії?
На думку Пола Йонсона, загартовані в боях війська та оборонна промисловість, що працює у воєнному режимі, можуть дозволити російському диктатору Володимиру Путіну реалізувати обмежене вторгнення до Північно-Балтійського регіону впродовж двох – п’яти років.
За його словами, з огляду на те, що очільник Кремля демонструє готовність "іти на політичні та військові ризики", загроза існує для всієї Європи, а не лише для держав, які межують з 1400-мильною лінією кордону НАТО з Росією.
Росія набирається досвіду на полі бою в Україні та навколо неї, особливо у сфері радіоелектронної боротьби, можливостей завдавати ударів на великі відстані, а також використання дронів,
– заявив Йонсон на полях Празького оборонного саміту IISS.
Він також додав, що надзвичайно важливо скористатися вікном можливостей, доки Росія загрузла в Україні, аби посилити північний фланг НАТО.
Загроза нападу Росії на Європу: що варто знати?
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що напад Росії на європейські країни ближче до 2030 року є реальним. За його словами, у Кремлі мріють завдати удару по Європі та будуть до нього готуватися.
- Підтвердженням цього є програма переозброєння Росії у період до 2037 року, яка є наймасштабнішою з часів 1980-х років.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що союзникам по НАТО, які не розташовані в безпосередній географічній близькості до Росії не варто самозаспокоювати себе. Він підкреслив, що відстань до країни-агресорки є умовною через ракетні технології, і загроза для Європи реальна, оскільки російські ракети можуть досягти європейських країн всього за 5 – 10 хвилин.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Путін за 25 років розпочав чотири війни, і Європі варто посилювати оборону для протидії російським провокаціям.