Таку думку Рютте озвучив під час спільної пресконференції в Люксембурзі з премʼєр-міністром країни Люком Фріденом та міністеркою оборони Юріко Бакес. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Що сказав Рютте про загрозу Росії для Європи?

Рютте зазначив, що зараз європейці думають, що вони далеко від Росії. Однак, за його словами, насправді вони дуже близько, зокрема в контексті новітніх російських ракетних технологій.

Наприклад, різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гаагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин – саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи. Тож ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян,

– пояснив генсек НАТО.

Коментар пролунав на тлі того, як він підтвердив відданість Сполучених Штатів інтересам НАТО і те, що Вашингтон "підтвердив наявність довгострокової російської загрози для всього Альянсу, для всієї Євроатлантики".

За його словами, вони глибоко розуміють, і з усіх розмов у Вашингтоні Рютте відчуває, що для безпечних США потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика, бо інакше під загрозою опиняться самі Штати, навіть материкова частина.

Генсек НАТО зазначає, що вони також мають виклики з боку Індо-Тихоокеанського регіону, тому є повністю пов'язані з Альянсом.

Окрім цього, Рютте прокоментував інцидент, коли літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн мав проблеми з навігацією через імовірне втручання російських систем. Він наголосив, що Альянс ставиться до цього "дуже серйозно" і "посилює реакцію щодо гібридних та кіберзагроз".

Загроза для європейських країн з боку Росії: що варто знати