Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що країни Заходу посилають неправильний сигнал, заявляючи, що збільшать витрати на оборону, але скоротять на гуманітарну допомогу. Це означає, що західні країни мають різні позиції щодо захисту від Росії.

Однак насправді для Іспанії також є загроза з боку Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Які наміри Росії?

Станіслав Желіховський зазначив, що Іспанія має специфічну позицію щодо ініціативи збільшення витрат на оборону країнами-членами Альянсу. На жаль, офіційний Мадрид дотримується думки, що не варто більше вкладати у сектор безпеки та оборони тією мірою, про яку зараз мовиться. Це серйозна проблема. Тому що у цьому питанні немає єдності всередині західного світу, НАТО, серед держав, які нас підтримують.

Однак Росія постійно промацує повітряний простір країн-членів Альянсу. Вона робить це не лише щодо тих держав, які географічно поруч. Країна-агресорка намагається дотягнутися і до більш віддалених країн. Володимир Путін за стільки років у Кремлі опанував технології, як можна дестабілізувати ситуацію у різних країнах.

Іспанія також не може почувати себе у безпеці з огляду на те, що країна розташована не так далеко, наприклад, від Африки. Там є присутність Росії. Тобто ми також повинні розуміти, що росіяни зможуть завдати удару звідусюди, якщо їм це буде потрібно,

– підкреслив експерт-міжнародник.

З боку різних держав робиться все більше кроків, щоб посилити безпеку, обороноздатність, підтримку України. Тому що це в інтересах усіх країн вільного світу, які не хочуть, щоб світопорядок змінився у той вимір, який хочуть нав'язати Росія, Китай, Північна Корея.

За словами кандидата політичних наук, треба проводити ще більше консультацій у межах НАТО, ЄС. Також більше долучати Україну, яка може поділитися своїм досвідом та надати свої можливості у співпраці з іншими країнами Заходу.

Росія має наміри йти далі. Якщо вона вже неодноразово заходить, навіть за останній час, у повітряні простори країн-членів Альянсу, не боїться за якісь наслідки, то наміри очевидні. Сподіваємося, що наші західні партнери це усвідомлюють повною мірою,

– додав він.

Загроза з боку Росії: заяви європейських політиків