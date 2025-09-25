Однак насправді для Іспанії також є загроза з боку Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Дивіться також Росія погрожує Фінляндії, як Україні в 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі

Які наміри Росії?

Станіслав Желіховський зазначив, що Іспанія має специфічну позицію щодо ініціативи збільшення витрат на оборону країнами-членами Альянсу. На жаль, офіційний Мадрид дотримується думки, що не варто більше вкладати у сектор безпеки та оборони тією мірою, про яку зараз мовиться. Це серйозна проблема. Тому що у цьому питанні немає єдності всередині західного світу, НАТО, серед держав, які нас підтримують.

Однак Росія постійно промацує повітряний простір країн-членів Альянсу. Вона робить це не лише щодо тих держав, які географічно поруч. Країна-агресорка намагається дотягнутися і до більш віддалених країн. Володимир Путін за стільки років у Кремлі опанував технології, як можна дестабілізувати ситуацію у різних країнах.

Іспанія також не може почувати себе у безпеці з огляду на те, що країна розташована не так далеко, наприклад, від Африки. Там є присутність Росії. Тобто ми також повинні розуміти, що росіяни зможуть завдати удару звідусюди, якщо їм це буде потрібно,

– підкреслив експерт-міжнародник.

З боку різних держав робиться все більше кроків, щоб посилити безпеку, обороноздатність, підтримку України. Тому що це в інтересах усіх країн вільного світу, які не хочуть, щоб світопорядок змінився у той вимір, який хочуть нав'язати Росія, Китай, Північна Корея.

За словами кандидата політичних наук, треба проводити ще більше консультацій у межах НАТО, ЄС. Також більше долучати Україну, яка може поділитися своїм досвідом та надати свої можливості у співпраці з іншими країнами Заходу.

Росія має наміри йти далі. Якщо вона вже неодноразово заходить, навіть за останній час, у повітряні простори країн-членів Альянсу, не боїться за якісь наслідки, то наміри очевидні. Сподіваємося, що наші західні партнери це усвідомлюють повною мірою,

– додав він.

Загроза з боку Росії: заяви європейських політиків