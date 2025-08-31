Война России против Украины превратилась в полномасштабный технологический конфликт, где 70 – 80% потерь наносятся беспилотниками. После 3,5 лет война превратилась в непрерывную игру в кошки-мышки, где каждая новая система оружия предлагает лишь кратковременное преимущество на два – три месяца, прежде чем другая сторона разработает контрмеры.

В войне технологий нет времени на передышку

Это означает, что наступила эра роботизированной войны. Мы наблюдаем ее первый этап в небе, на земле, и в море в Украине. Самое быстрое военно-технологическое развитие в мире происходит в украинских гаражах, подвалах и на заводах, где сотни небольших команд создают новые модели беспилотников и перехватчиков.

Многие работают непрерывно с февраля 2022 года, без выходных и отпусков. Как только новый продукт готов, его разворачивают на передовой. Солдаты тестируют его на следующий день, и в течение 24 часов боевой отзыв отправляется разработчикам, начиная новый цикл. Некоторые команды оборонных технологий даже доставляют свою продукцию в зону боевых действий лично и работают непосредственно с солдатами над интеграцией и итерацией.

Однако российская военная машина также работает на полной скорости, многие заводы работают круглосуточно. Четким признаком того, насколько быстро Россия может масштабировать эффективные системы вооружения, стало 9 июля, когда она за один день запустила 728 "Шахедов". К концу месяца было развернуто более 6200 "Шахедов" – в 14 раз больше, чем в июле 2024 года, и на 16% больше, чем в июне.

Чтобы противодействовать этой угрозе, по меньшей мере две украинские оборонные компании разработали беспилотники-перехватчики на базе искусственного интеллекта, которые используют машинное обучение для выявления и уничтожения "Шахедов". В самые эффективные ночи они достигали 60 – 70% успешности.

Но борьба быстро развивается. "Шахеды" также становятся умнее. Когда Украина развернула пулеметы для противовоздушной обороны, "Шахеды" ответили, пролетая на расстояние более 3 километров – далеко за пределами досягаемости. Затем, в конце июля, Россия запустила реактивный "Шахед", который может набирать скорость до 700 километров в час, а это быстрее, чем большинство известных перехватчиков. Более того, некоторые "Шахеды" теперь оснащены тепловизионными системами, усовершенствованными процессорами и даже автономной координацией роя. Кажется, они чувствуют, когда за ними охотятся, а потому уклоняются, чтобы убежать от преследователя.

Такова уж природа первой в истории войны роботов против роботов. Конфликт ведут две автономные системы, каждая из которых пытается перехитрить другую в режиме реального времени.

Как Украина стала лидером в сфере новых технологий?

Подобные прорывы происходят и на земле. FPV-дроны (вид от первого лица) с оптическим кабельным соединением (то есть их сигнал не может быть заглушен) теперь могут поражать цели на расстоянии до 30 километров от линии фронта, что делает любое движение в этой зоне чрезвычайно опасным. Обе стороны начали использовать "спящие дроны", которые часами ждут на земле, пока не появится цель.

В результате, беспилотные наземные транспортные средства сейчас разворачиваются в больших масштабах – основном для логистики, пополнения запасов, эвакуации, минирования и даже атак. Похоже, что сейчас Украина лидирует в этой сфере.

В июле ее 3-я штурмовая бригада провела историческую полностью автономную операцию, соединив FPV-дроны и наземных роботов, чтобы заставить российские войска сдаться в Харьковской области без непосредственного участия украинских солдат в штурме.

Одним из самых больших успехов Украины стало использование морских дронов для вытеснения российских кораблей из Черного моря. Эти устройства также со временем модернизировались. 31 декабря 2024 года украинский морской беспилотник "Магура V5", вооруженный ракетой класса "земля – воздух", уничтожил российский вертолет "Ми-8" над Черным морем.

Никогда раньше беспилотный надводный аппарат не сбивал пилотируемый летательный аппарат. А теперь некоторые морские дроны используются как пусковые платформы или коммуникационные ретрансляторы для меньших дронов, расширяя как дальность полета, так и возможности.

Как технологии помогают Украине сдерживать более мощную Россию?

Это не единичные случаи. Они подтверждают, что мы вступили в новую эру военных действий, в которой автономные системы являются центральными для успеха на поле боя.

Лучшие беспилотные подразделения Украины работают как высокопроизводительные технологические стартапы, каждый из которых имеет собственную систему набора, обучения, финансирования и командную культуру. В одной из передовых бригад работает более 70 специалистов по архитектуре данных, которые круглосуточно анализируют данные оперативной разведки. Эти подразделения создают циклы быстрого обучения, адаптируясь к изменениям на поле боя быстрее, чем традиционные военные части.

Самым успешным новым игроком в украинском конфликте является оборонная компания Swift Beat бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, которая планирует поставить сотни тысяч дронов в этом году. Компания разработала один из самых эффективных дронов-перехватчиков "Шахедов" и разрабатывает системы, способные перехватывать крылатые и баллистические ракеты.

Но, что примечательно, много новых технологий разрабатываются не крупными оборонными подрядчиками, а тысячами волонтеров и гражданским обществом.

Такие инновации помогают объяснить, как Украине так долго удавалось сдерживать военную сверхдержаву. НАТО и его союзникам срочно нужно изучить и усилить свою поддержку Украины. Роботизированная война уже здесь, а Украина пишет полевое пособие.