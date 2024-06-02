Били руками и ногами: в Чехии группа россиян напала на украинских волонтеров

Россияне не прекращают удивлять своим позорным поведением за рубежом. Так, на этот раз граждане страны-агрессора опозорились нападением на украинских волонтеров в Чехии.

В субботу, 1 июня, в центре Праги группа россиян напала на украинских волонтеров. Об этом сообщила представительница волонтерской организации Prague Maidan в соцсети X.

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Россияне устроили драку

Как рассказала представитель волонтерской организации, инцидент произошел на Старомнестской площади в центре Праги. Украинские волонтеры стоят там каждую субботу, а их деятельность является официальной.

Однако очевидно группе россиян это не понравилось, то они решили устроить драку. На опубликованных видео можно увидеть, как россиянка выбивает телефон у украинцев.

Россияне устроили драку в центре Праги: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

В то же время она и другие граждане страны-агрессора нанесли волонтерам удары руками и ногами. При этом драка сопровождалась нецензурными словами в сторону украинцев и чехов.

Такое поведение для россиян – не что-то новое