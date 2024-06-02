Били руками та ногами: у Чехії група росіян напала на українських волонтерів
Росіяни не припиняють дивувати своєю ганебною поведінкою закордоном. Так, цього разу громадяни країни-агресорки зганьбилися нападом на українських волонтерів у Чехії.
У суботу, 1 червня, у центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів. Про це повідомила представниця волонтерської організації Prague Maidan у соцмережі X.
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Росіяни влаштували бійку
Як розповіла представниця волонтерської організації, інцидент стався на Старомнєстській площі у центрі Праги. Українські волонтери стоять там кожної суботи, а їхня діяльність є офіційною.
Однак вочевидь групі росіян це не сподобалося, то вони вирішили влаштувати бійку. На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців.
Росіяни влаштували бійку у центрі Праги: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Водночас вона та інші громадяни країни-агресорки завдали волонтерам ударів руками та ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами у сторону українців та чехів.
Така поведінка для росіян – не щось нове
- На пляжі Туреччини росіянин завважав, що може брати все, що захоче, через що спалахнув конфлікт з українками. Він почав хизуватися тим, скільки українців нібито особисто вбив в Україні, а також принижувати загалом націю, проти якого його ж країна розв'язала війну.
- При цьому, за словами нахаби, "нічого не розуміють" саме українці, тож він спитав, чи не "роз'ї*ат* по політиці". Також він недбало кинув "понаїхали тут, ще з дітьми", та спитав, чого українці сміють відпочивати у Туреччині.
- У Таїланді російська туристка напала на вагітну українку. Російська туристка напала на вагітну хазяйку сімейного кафе на острові Панган. Жінка на восьмому місяці вагітності отримала від громадянки країни-агресорки удар ногою в область паху.
- Постраждала написала заяву до суду на 41-річну Купріянову, аби запобігти повторенню подібного інциденту. Росіянка опинилася на лаві підсудних. Цікаво, що вона свою провину визнала, однак для своїх ганебних дій знайшла безглузде виправдання.