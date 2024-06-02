Били руками та ногами: у Чехії група росіян напала на українських волонтерів

Росіяни не припиняють дивувати своєю ганебною поведінкою закордоном. Так, цього разу громадяни країни-агресорки зганьбилися нападом на українських волонтерів у Чехії.

У суботу, 1 червня, у центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів. Про це повідомила представниця волонтерської організації Prague Maidan у соцмережі X.

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Росіяни влаштували бійку

Як розповіла представниця волонтерської організації, інцидент стався на Старомнєстській площі у центрі Праги. Українські волонтери стоять там кожної суботи, а їхня діяльність є офіційною.

Однак вочевидь групі росіян це не сподобалося, то вони вирішили влаштувати бійку. На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців.

Росіяни влаштували бійку у центрі Праги: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Водночас вона та інші громадяни країни-агресорки завдали волонтерам ударів руками та ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами у сторону українців та чехів.

Така поведінка для росіян – не щось нове