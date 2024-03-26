Повідомляється, що російська туристка напала на вагітну хазяйку сімейного кафе на острові Панган. Жінка на восьмому місяці вагітності отримала від громадянки країни-агресорки удар ногою в область паху.

Дивіться також Проводили ризиковані процедури: в одній з популярних країн росіяни відкрили нелегальну клініку

Росіянка напала на вагітну українку

У Таїланді росіянка Олена Купріянова напала на вагітну українку через елементарне прохання, яке полягало у тому, аби громадянка країни-агресорки роззулася перед входом до закладу.

Постраждала написала заяву до суду на 41-річну Купріянову, аби запобігти повторенню подібного інциденту. Росіянка опинилася на лаві підсудних. Ба більше, їй загрожує депортація з країни.

Купріянова свою провину визнала, однак для своїх ганебних дій знайшла безглузде виправдання. У росіянки нібито була менструація, яка вплинула на різкі зміни настрою. На думку громадянки країни-агресорки, це мало виправдати її побиття вагітної жінки.

Втім, сповідання росіянки виправдані не були, оскільки на суддю ці аргументи не подіяли. Туристку оштрафували на 500 бат, що еквівалентно 530 гривням. Також громадянку Росії засудили до умовного 15-денного тюремного ув'язнення.

Коментуючи рішення щодо депортації, росіянка заявила, що її тайська віза чинна до 22 травня. Однак після відбуття терміну ув'язнення в'їзний документ агресивної туристки, імовірно, анулюють. Видання зауважує, що ця ситуація стала останньою у низці повідомлень про погану поведінку туристів.

Водночас міністр внутрішніх справ Таїланду Анутін Чарнвіракул прокоментував занепокоєння серед громадськості стосовно збільшення кількості таких інцидентів. Він пообіцяв, що іноземці, які порушують закони Таїланду, будуть притягнуті до відповідальності.

Росіяни не вперше поводять себе подібним чином у цій країні