Повідомляється, що російська туристка напала на вагітну хазяйку сімейного кафе на острові Панган. Жінка на восьмому місяці вагітності отримала від громадянки країни-агресорки удар ногою в область паху.
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Росіянка напала на вагітну українку
У Таїланді росіянка Олена Купріянова напала на вагітну українку через елементарне прохання, яке полягало у тому, аби громадянка країни-агресорки роззулася перед входом до закладу.
Постраждала написала заяву до суду на 41-річну Купріянову, аби запобігти повторенню подібного інциденту. Росіянка опинилася на лаві підсудних. Ба більше, їй загрожує депортація з країни.
Купріянова свою провину визнала, однак для своїх ганебних дій знайшла безглузде виправдання. У росіянки нібито була менструація, яка вплинула на різкі зміни настрою. На думку громадянки країни-агресорки, це мало виправдати її побиття вагітної жінки.
Втім, сповідання росіянки виправдані не були, оскільки на суддю ці аргументи не подіяли. Туристку оштрафували на 500 бат, що еквівалентно 530 гривням. Також громадянку Росії засудили до умовного 15-денного тюремного ув'язнення.
Коментуючи рішення щодо депортації, росіянка заявила, що її тайська віза чинна до 22 травня. Однак після відбуття терміну ув'язнення в'їзний документ агресивної туристки, імовірно, анулюють. Видання зауважує, що ця ситуація стала останньою у низці повідомлень про погану поведінку туристів.
Водночас міністр внутрішніх справ Таїланду Анутін Чарнвіракул прокоментував занепокоєння серед громадськості стосовно збільшення кількості таких інцидентів. Він пообіцяв, що іноземці, які порушують закони Таїланду, будуть притягнуті до відповідальності.
Росіяни не вперше поводять себе подібним чином у цій країні
- 25 січня у перукарні Паттаї, що у Таїланді, російський турист силоміць поголив перукаря. Вочевидь вибагливому росіянину не сподобалася його нова зачіска.
- Громадянин Росії зайшов до салону і жестами пояснював, чого він хоче, оскільки погано знає англійську. Втім, після того, як барбер виконав свою роботу, росіянин розізлився.
- Оскаженілий чоловік істерично схопив машинку працівника та поголив його волосся, так би мовити, помстившись за "невдалий чубчик". Перукаря, який постраждав від дій росіянина, звати Супхачай Манічароен.
- На відео з камери відеоспостереження видно, як незадоволений клієнт стукає кулаками по столу, змушуючи персонал та інших присутніх підстрибувати, а потім кричить і лається на 32-річного Супхачая.
- Після цього інциденту громадянин Росії покинув салон, не заплативши за послугу. Супхачай, який став жертвою незадоволеного порушника, повідомив про це до поліції й надав як доказ запис із камер.