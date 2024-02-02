Неприємний інцидент трапився у четвер, 25 січня. Ймовірно, росіянин був одним із багатьох, хто втік до Таїланду, аби уникнути призову на війну в Україні.

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Як усе відбувалося

Громадянин Росії зайшов до салону і жестами пояснював, чого він хоче, оскільки погано знає англійську. Втім, після того, як барбер виконав свою роботу, росіянин розізлився.

Оскаженілий чоловік істерично схопив машинку працівника та поголив його волосся, так би мовити, помстившись за "невдалий чубчик". Перукаря, який постраждав від дій росіянина, звати Супхачай Манічароен.

На відео з камери відеоспостереження видно, як незадоволений клієнт стукає кулаками по столу, змушуючи персонал та інших присутніх підстрибувати, а потім кричить і лається на 32-річного Супхачая.

Оскаженілий росіянин поголив барбера: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика, 18 +)

Після цього інциденту громадянин Росії покинув салон, не заплативши за послугу. Супхачай, який став жертвою незадоволеного порушника, повідомив про це до поліції й надав як доказ запис із камер.

Після того, як він ударив по столу, він схопив мене за голову, потягнув її донизу, а потім підстриг мені волосся машинкою. Я не відповів тим самим, але відчув злість. Я подумав про декілька можливих наслідків, якщо я чинитиму опір. Я боявся зіткнутися із юридичними наслідками чи втратити роботу,

– розповів перукар.

За його словами, він працює на цій посаді вже сім років, але вперше хтось виявляє до нього таку неповагу.

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