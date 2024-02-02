Неприятный инцидент произошел в четверг, 25 января. Вероятно, россиянин был одним из многих, кто бежал в Таиланд, чтобы избежать призыва на войну в Украине.
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Как все происходило
Гражданин России зашел в салон и жестами объяснял, чего он хочет, поскольку плохо знает английский. Впрочем, после того, как барбер выполнил свою работу, россиянин разозлился.
Взбешенный мужчина истерично схватил машинку работника и побрил его волосы, так сказать, отомстив за "неудачную челку". Парикмахера, который пострадал от действий россиянина, зовут Супхачай Маничароен.
На видео с камеры видеонаблюдения видно, как недовольный клиент стучит кулаками по столу, заставляя персонал и других присутствующих подпрыгивать, а затем кричит и ругается на 32-летнего Супхачая.
Взбешенный россиянин побрил барбера: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика, 18+)
После этого инцидента гражданин России покинул салон, не заплатив за услугу. Супхачай, который стал жертвой недовольного нарушителя, сообщил об этом в полицию и предоставил в качестве доказательства запись с камер.
После того как он ударил по столу, он схватил меня за голову, потянул ее вниз, а потом подстриг мне волосы машинкой. Я не ответил тем же, но почувствовал злость. Я подумал о нескольких возможных последствиях, если я буду сопротивляться. Я боялся столкнуться с юридическими последствиями или потерять работу,
– рассказал парикмахер.
По его словам, он работает на этой должности уже семь лет, но впервые кто-то проявляет к нему такое неуважение.
Россияне не впервые позорятся в Таиланде
- Ночью, 17 января, в администрацию Пхукета, что в Таиланде, проник полуобнаженный мужчина и устроил дебош с топором. Как выяснилось, им оказался 24-летний гражданин России. Злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора на четвертом этаже. Россиянин прибыл на место происшествия в одних лишь шортах.
- Безумного россиянина первым заметил охранник около 02:45 по местному времени. Работник услышал звонок телефона и пошел проверить. Впоследствии охранник заметил, что на первом этаже возле лифта прячется неизвестный мужчина. Сотрудник службы безопасности пытался задержать злоумышленника. Однако незваный гость убежал по лестнице, поднимаясь на этажи выше.
- Полиция обнаружила длинные следы крови на полу перед кабинетом. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор. Орудие также было залито кровью. Впоследствии злоумышленник был задержан и доставлен в психбольницу с предварительным диагнозом "психическое расстройство".