Злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора на четвертом этаже. Россиянин прибыл на место происшествия в одних шортах.
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Что известно о ситуации
Безумного россиянина первым заметил охранник около 02:45 по местному времени. Работник услышал звонок по телефону и пошел проверить. Впоследствии охранник заметил, что на первом этаже у лифта прячется неизвестный мужчина.
Сотрудник службы безопасности пытался задержать злоумышленника. Однако незваный гость сбежал по лестнице, поднимаясь на этажи выше.
На место происшествия были вызваны правоохранители. До их прибытия россиянин успел разбить стеклянную дверь офиса губернатора.
Россиянин разбил дверь в кабинет губернатора в администрации Пхукета / Фото KhaoSod
Полиция обнаружила длинные следы крови на полу перед кабинетом. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор.
На месте стражи порядка нашли топор в крови / Фото KhaoSod
Орудие также было залито кровью. Правоохранители сделали фотографии на месте происшествия и собрали доказательства.
Злоумышленника задержали и доставили в психбольницу / Фото KhaoSod
Тем временем российский гражданин уже успел скрыться на мотоцикле, ранее угнанном у местного жителя. Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в психбольницу с предварительным диагнозом "психическое расстройство".
Россияне не впервые опозорились за границей
- В июле 2023 года на пляже Турции россиянин решил, что может брать все, что захочет, из-за чего вспыхнул конфликт с украинками. Увидев, что на шезлонге остались только вещи, турист не придумал ничего лучше, чем просто выбросить их, чтобы удобно устроить свои "величественные" стороны.
- Долго понежиться под солнцем россиянину не удалось, ведь вернулись украинки. Однако на их возмущение он начал вести себя характерно для россиян – хамить тем, кому сам причинил вред. При этом в своих выражениях слов он не особо подбирал, несмотря на то, что рядом стоял маленький ребенок.
- Он начал еще и кичиться тем, сколько украинцев якобы лично убил в Украине, а также унижать в целом нацию, против которой его же страна развязала войну. Также он небрежно бросил "поехавших здесь еще с детьми" и спросил, чего украинцы смеют отдыхать в Турции. Впоследствии нахального туриста не только доставили в полицию, но и выселили из гостиницы.