Злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора на четвертом этаже. Россиянин прибыл на место происшествия в одних шортах.

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Что известно о ситуации

Безумного россиянина первым заметил охранник около 02:45 по местному времени. Работник услышал звонок по телефону и пошел проверить. Впоследствии охранник заметил, что на первом этаже у лифта прячется неизвестный мужчина.

Сотрудник службы безопасности пытался задержать злоумышленника. Однако незваный гость сбежал по лестнице, поднимаясь на этажи выше.

На место происшествия были вызваны правоохранители. До их прибытия россиянин успел разбить стеклянную дверь офиса губернатора.

Россиянин разбил дверь в кабинет губернатора в администрации Пхукета / Фото KhaoSod

Полиция обнаружила длинные следы крови на полу перед кабинетом. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор.

На месте стражи порядка нашли топор в крови / Фото KhaoSod

Орудие также было залито кровью. Правоохранители сделали фотографии на месте происшествия и собрали доказательства.

Злоумышленника задержали и доставили в психбольницу / Фото KhaoSod

Тем временем российский гражданин уже успел скрыться на мотоцикле, ранее угнанном у местного жителя. Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в психбольницу с предварительным диагнозом "психическое расстройство".

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