Зловмисник розбив скляні двері офісу місцевого губернатора на четвертому поверсі. Росіянин прибув на місце події в самих лише шортах.

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Що відомо про ситуацію

Божевільного росіянина першим помітив охоронець близько о 02:45 за місцевим часом. Працівник почув дзвінок телефону і пішов перевірити. Згодом охоронець помітив, що на першому поверсі біля ліфта ховається невідомий чоловік.

Співробітник служби безпеки намагався затримати зловмисника. Однак непроханий гість втік по сходах, підіймаючись на поверхи вище.

На місце події було викликано правоохоронців. До їхнього прибуття росіянин встиг розбити скляні двері офісу губернатора.

Росіянин розбив двері до кабінету губернатора в адміністрації Пхукета / Фото KhaoSod

Поліція виявила довгі сліди крові на підлозі перед кабінетом. Під столом помічника губернатора лежала пожежна сокира.

На місці правоохоронці знайшли сокиру в крові / Фото KhaoSod

Знаряддя також було залите кров'ю. Правоохоронці зробили фотографії на місці події та зібрали докази.

Зловмисника затримали та доправили до психлікарні / Фото KhaoSod

Тим часом російський громадянин уже встиг втекти на мотоциклі, який раніше викрав у місцевого жителя. Згодом правоохоронці затримали зловмисника та доправили його до психлікарні з попереднім діагнозом "психічний розлад".

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