Сколько компаний основали в Грузии

Да, Грузия является одним из самых привлекательных направлений для россиян. С февраля 2022 по февраль 2023 года граждане России зарегистрировали в Грузии 16 тысяч компаний.

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За последние 27 лет было зарегистрировано 7788 компаний. А уже в 2023 году россияне зарегистрировали вдвое больше – 13 000 новых компаний. Об этом сообщают российские СМИ.

Какие еще страны вошли в рейтинг

на втором месте по популярности – Казахстан : за 2023 год они создали там 6100 компаний по сравнению с 3500 годом ранее.

Третье место делят – Черногория и Армения: т ам было зарегистрировано по 3400 юридических лиц с российскими владельцами.

Любопытно! Армения была популярна у россиян 2022 года: тогда граждане России открыли в стране 7328 компаний.

Также в рейтинг вошли:

Черногория

Черногории в год начала войны россияне основали – 2600 компаний.

Сербия

Также россияне регистрировали новые компании в Сербии – около 3000 против 6000 в 2022 году. Преимущественно это: салоны красоты, кофейни, нетворкинги, детские сады, книжные магазины, косметические производства и девелоперские фирмы.

Турция

По-прежнему популярной среди россиян остается Турция. Так открылось около 2750 компаний.

Любопытно! В то же время общее количество бизнесов, зарегистрированных на россиян в этой Турции, достигло 23 713 до конца 2023 года.

ОАЭ

Замыкают топ ОАЭ – там около 1000 российских юрлиц. Причем чаще всего граждане просто перерегистрируют здесь уже готовые бизнесы из России.

Узбекистан

Также 745 компаний было открыто в Узбекистане. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Многие из них основаны выходцами из Узбекистана, недавно получившими российские паспорта.