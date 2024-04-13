В Сиднее мужчина в ТРЦ зарезал ножом 6 человек: среди раненых – 9-месячный ребенок

В Сиднее, что в Австралии, 13 апреля неизвестный напал на посетителей торгового центра с ножом. Есть информация о раненых, а также погибших.

Офицер полиции, которая была рядом, ликвидировала нападающего. Правоохранители убеждены, что мужчина действовал самостоятельно, без сообщников.

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Нападение в Сиднее

В субботу днем неизвестный напал на посетителей торгового центра Bondi Junction Westfield, что в Сиднее. Мужчину с большим ножом зафиксировало несколько камер наблюдения. Предварительно, это был 30 сантиметровый охотничий нож.

В результате нападения погибли 6 человек – пять женщин и мужчина. Еще восемь посетителей торгового центра доставили в больницы. Пострадал также 9-месячный ребенок, мать которого погибла в больнице. Как утверждают свидетели, мужчина выбирал жертв наугад.

Сообщается, что нападающий мертв – его застрелила инспектор полиции, которая в то время находилась неподалеку от торгового центра. Она самостоятельно направилась к зданию, где ей указали на местонахождение нападающего. В этот момент он находился на пятом этаже. Полицейская подкралась к мужчине сзади, а когда тот обернулся и пытался ударить ее ножом – выстрелила.

Местные СМИ сообщают, что мотивы мужчины неизвестны. Правоохранители предполагают, что он действовал в одиночку и исключают версию с терактом. В то же время по предварительной информации нападающим был 40-летний мужчина.

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