У Сіднеї чоловік в ТРЦ зарізав ножем 6 людей: серед поранених – 9-місячна дитина
У Сіднеї, що в Австралії, 13 квітня невідомий напав на відвідувачів торгового центру з ножем. Є інформація про поранених, а також загиблих.
Офіцерка поліції, яка була поряд, ліквідувала нападника. Правоохоронці переконані, що чоловік діяв самостійно, без спільників.
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Напад у Сіднеї
У суботу вдень невідомий напав на відвідувачів торгового центру Bondi Junction Westfield, що у Сіднеї. Чоловіка з великим ножем зафіксувало декілька камер спостереження. Попередньо, це був 30 сантиметровий мисливський ніж.
Внаслідок нападу загинуло 6 осіб – п'ятеро жінок та чоловік. Ще восьмеро відвідувачів торгового центру доправили до лікарень. Постраждала також 9-місячна дитина, мати якої загинула у лікарні. Як переконують свідки, чоловік обирав жертв навмання.
Повідомляється, що нападник мертвий – його застрелила інспекторка поліції, яка у той час перебувала неподалік торгового центру. Вона самостійно направилася до будівлі, де їй вказали на місцеперебування нападника. У цей момент він перебував на п'ятому поверсі. Поліцейська підкралася до чоловіка ззаду, а коли той обернувся і намагався вдарити її ножем – вистрілила.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що мотиви чоловіка невідомі. Правоохоронці припускають, що він діяв наодинці і виключають версію з терактом. Водночас за попередньою інформацією нападником був 40-річний чоловік.
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Напади з ножем в Україні
У Києві неповнолітній з ножем напав на дівчину та тяжко її поранив. Спочатку 16-річний побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт. Стан постраждалої вдалося стабілізувати.
У Києві чоловік напав на працівників Деснянського Територіального центру комплектування. Спочатку він зі спини вдарив одного з офіцерів, а потім дістав ніж та почав погрожувати військовим та нападав.
Подібний випадок фіксували й на Волині. Там також військовозобов'язаний чоловік напав на працівників ТЦК з ножем. Військові прибули додому до чоловіка, аби з'ясувати, чому той не з'являється по повістці. Коли двері відкрилися, той завдав двох ударів працівнику ТЦК.