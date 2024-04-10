Провести юнака в останню путь прийшли родичі, друзі, однокласники та вчителі.

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У Києві прощаються з Максимом Матерухіним

Київські телеграм-канали публікують фото з прощання Максима Матерухіна. На кадрах можна побачити, скільки людей прийшло, щоб попрощатися з юнаком та підтримати родину хлопця.

Прощання з вбитим юнаком: фото Київ24

Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, за даними свідків, Максима штовхнув на верхній станції столичного фунікулера чоловік – школяр впав на скло, поранив уламком шию та помер ще до приїзду карети швидкої від втрати крові.

Нападника затримали на місці. Ним виявився службовець-водій Управління державної охорони. 9 квітня суд обрав йому запобіжний захід, який вимагала сторона обвинувачення – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Сам підозрюваний своєї провини не визнає та відмовляється давати показання.

Головне про справу

7 квітня у Києві на станції фунікулера спалахнув конфлікт між 29-річним чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та 16-річним Максимом Матерухіним. Після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка.

ДБР відкрило щодо правоохоронця справу за фактом вбивства. Тим часом правоохоронці з'ясовують всі обставини події та причини конфлікту.

Експертиза виявила, що нападник був напідпитку – у його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, що з Максимом були ще 7 юнаків – хлопці відпочивали компанією. Наразі вони дають свідчення.

Водія УДО обвинувачують за 155 статтею – умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.



