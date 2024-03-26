Одразу після того, як двері відчинилися, чоловік завдав ударів. Про це розповіла пресофіцер Волинського обласного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Уляна Кравчук.
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Деталі нападу
Кравчук розповіла, що група оповіщення другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП у місті Нововолинськ завітала до військовозобов'язаного через неявку до військкомату, адже до цього йому вручали бойову повістку.
Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини,
– зазначила пресофіцер.
Вона також додала, що жодних конфліктів, які могли б передувати нападу, не було. Чоловік завдав два удари, як тільки відчинилися двері. Один з ударів військовослужбовцю вдалося заблокувати.
Інші інциденти із ТЦК
- У Львові пізнього вечора працівники ТЦК затримали чоловіка та примусово відвезли його до військкомату. У ТЦК заявили, що чоловік під час зміни місця проживання, не став на облік протягом 7 днів за новим місцем проживання та відмовився від проходження ВЛК. Там також закликали громадськість утриматися від маніпуляцій щодо цього випадку та не критикувати співробітників ТЦК.
- У четвер, 14 березня, у соцмережах з'явилися кадри, як у Житомирі чоловік напав на військового у формі. Речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвицька розповіла, що стосовно нападника вже відкрили кримінальне провадження. Його дії кваліфікують як хуліганство. Вона також додала, що інцидент стався на вулиці Київській у Житомирі.
- Також нещодавно стало відомо, що НАЗК зацікавилися колишнім начальником Самбірського районного ТЦК та СП Сергієм Бабичем. За даними декларації за 2023 рік, Сергій Бабич заробив 1,8 мільйона гривень у Самбірському ТЦК та СП, а також 4,6 мільйона гривень інших доходів. Дружина Сергія, Ірина, працюючи у Самбірській лікарні, за той же період заробила менш як 100 тисяч гривень, але придбала п'ять квартир у Львові та одну в Києві.