Сразу после того, как дверь открылась, мужчина нанес удары. Об этом рассказала пресофицер Волынского областного районного территориального центра комплектования и соцподдержки Ульяна Кравчук.

Смотрите также На Сумщине работники ТЦК подрались с гражданским: какая реакция военкомата

Детали нападения

Кравчук рассказала, что группа оповещения второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в городе Нововолынск посетила военнообязанного из-за неявки в военкомат, ведь до этого ему вручали боевую повестку.

Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости,

– отметила пресс-офицер.

Она также добавила, что никаких конфликтов, которые могли бы предшествовать нападению, не было. Мужчина нанес два удара, как только открылась дверь. Один из ударов военнослужащему удалось заблокировать.

Другие инциденты с ТЦК