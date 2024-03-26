Сразу после того, как дверь открылась, мужчина нанес удары. Об этом рассказала пресофицер Волынского областного районного территориального центра комплектования и соцподдержки Ульяна Кравчук.
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Детали нападения
Кравчук рассказала, что группа оповещения второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в городе Нововолынск посетила военнообязанного из-за неявки в военкомат, ведь до этого ему вручали боевую повестку.
Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости,
– отметила пресс-офицер.
Она также добавила, что никаких конфликтов, которые могли бы предшествовать нападению, не было. Мужчина нанес два удара, как только открылась дверь. Один из ударов военнослужащему удалось заблокировать.
Другие инциденты с ТЦК
- Во Львове поздним вечером работники ТЦК задержали мужчину и принудительно отвезли его в военкомат. В ТЦК заявили, что человек во время смены места жительства, не стал на учет в течение 7 дней по новому месту жительства и отказался от прохождения ВВК. Там также призвали общественность воздержаться от манипуляций по этому случаю и не критиковать сотрудников ТЦК.
- В четверг, 14 марта, в соцсетях появились кадры, как в Житомире мужчина напал на военного в форме. Пресс-секретарь Житомирского районного управления полиции Марина Витвицкая рассказала, что в отношении нападавшего уже открыли уголовное производство. Его действия квалифицируют как хулиганство. Она также добавила, что инцидент произошел на улице Киевской в Житомире.
- Также недавно стало известно, что НАПК заинтересовались бывшим начальником Самборского районного ТЦК и СП Сергеем Бабичем. По данным декларации за 2023, Сергей Бабич заработал 1,8 миллиона гривен в Самборском ТЦК и СП, а также 4,6 миллиона гривен других доходов. Жена Сергея, Ирина, работая в Самборской больнице, за тот же период заработала менее 100 тысяч гривен, но приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве.