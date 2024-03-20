В то же время в Сумском областном ТЦК отреагировали на ситуацию и отметили, что начали проверку. Там добавили, что действиям военнослужащих дадут соответствующую оценку.

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Реакция Сумского ТЦК

В сети 20 марта обнародовали видео драки между мужчиной и работниками Шосткинского РТЦК и СП. В областном военкомате сообщили, что сейчас продолжаются мероприятия по выяснению причин инцидента, который попал на видео.

Руководство Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки всесторонне способствовать проведению следствия. Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка,

– сообщили в ТЦК.

В то же время в ТЦК добавили, что рекомендуют не игнорировать просьбы их работников предъявить военно-учетные документы. Кроме этого, они призвали не убегать, а также не оскорблять военнослужащих, которые выполняют задачи в военкомате после полученных на фронте травм.

Кроме этого, в Сумском областном военкомате добавили, что существует ответственность за уклонение и любое препятствование работе представителей РТЦК и СП. Лицу, которое нарушит законодательство, грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Инциденты с ТЦК