Водночас у Сумському обласному ТЦК відреагували на ситуацію та зазначили, що розпочали перевірку. Там додали, що діям військовослужбовців нададуть відповідну оцінку.

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Реакція Сумського ТЦК

У мережі 20 березня оприлюднили відео бійки між чоловіком та працівниками Шосткинського РТЦК та СП. У обласному військкоматі повідомили, що наразі тривають заходи з з'ясування причин інциденту, який потрапив на відео.

Керівництво Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки всебічно сприятиме проведенню слідства. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка,

– повідомили у ТЦК.

Водночас у ТЦК додали, що рекомендують не ігнорувати прохання їх працівників пред’явити військово-облікові документи. Окрім цього, вони закликали не втікати, а також не ображати військовослужбовців, які виконують завдання у військкоматі після отриманих на фронті травм.

Окрім цього, у Сумському обласному військкоматі додали, що існує відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Особі, яка порушить законодавство загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Інциденти з ТЦК