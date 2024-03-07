Журналісти попросили Львівський обласний ТЦК і СП прокоментувати ситуацію. Що сказали у відомстві, читайте далі.

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Кричав про допомогу

Так, у телеграм-каналах поширили кадри, на яких чоловіки у військовій формі намагаються запхати перехожого в мікроавтобус. Водночас також чути крики цього громадянина. Він просить про допомогу. А саме чути, як він волає: "Люди! Люди!". На цей крик збігаються літні жінки. Вони здійснюють спроби завадити військовим.

Конфлікт перехожого та військових з ТЦК: відео соцмережі

Матюкався на військових

У ТЦК підтвердили, що на відео – його працівники. Водночас там зауважили, що конфлікт спровокував сам чоловік. У військкоматі зазначили, що учаснику сутички мали вручити повістку з оповіщенням про необхідність з'явитися до ТЦК.

Однак чоловік неадекватно відреагував. Він, як запевняють у військкоматі, нецензурно висловлювався на адресу військовослужбовців, які були задіяні в оповіщенні.

Зверніть увагу! Відповідно до чинного законодавства представники ТЦК не мають права затримувати громадян самостійно. Вони можуть лише робити це за участі поліції за умови наявності відповідних підстав. Нещодавно Кабмін розширив повноваження працівників військкоматів. Восени 2023 року на Львівщині дозволили співробітникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків призовного віку.

Смерть після візиту до військкомату

На Тернопільщині у Бучачі 49-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. До медичного закладу його без свідомостві доправили прямо з військкомату. Попередньо, медики діагнозували у нього епілепсію.

Правоохоронці своєю чергою не знайшли на тілі померлого слідів насильницької смерті. Після того, як інцидент набув розголосу, кілька десятків осіб прийшли мітингувати до будівлі міської ради.

У Спепрокуратурі в Тернополі заявили, що перевірять дії працівників військкомату. Також прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК та СП влади чи службових повноважень. "Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма", – йдеться у повідомленні прокуратури.