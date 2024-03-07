За повідомленням ЗМІ, промову Байдена мала також слухати Юлія Навальна, і саме з цим може бути пов'язана відсутність першої леді України в Конгресі. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що причина, через яку Зеленська не буде присутня під час промови Байдена пов'язана з президентськими виборчими перегонами в США.
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Не повинні бути удвох на заході
Зараз у виборчих президентських перегонах в праймеріз перемагає Джозеф Байден – від демократів і Дональд Трамп – від республіканців.
Присутність президента, першої леді України, представників українського парламенту чи уряду у заходах за участю одного з цих кандидатів у президенти США означає демонстрацію того, що віддають перевагу Байдену чи Трампу.
Було дуже розумно, а також політично виважено з боку Олени Зеленської не їхати в США, коли починаються політичні перегони за президентство в Сполучених Штатах. Далі також важливо поводитись так, щоб не віддавати переваги комусь з кандидатів,
– пояснив політтехнолог.
Тому справа не лише в Юлії Навальній. Її можлива присутність зіграла роль у другу чергу у тому, що перша леді України не відвідає промову Байдена.
Не уявляю, як би перша леді України і Навальна сиділи поруч під час промови. Це фактично як би Зеленський взяв участь у форумі "вільної Росії", де б "хорошіє рускіє" модулювали б як в майбутньому має виглядати Росія, коли її хтось звільнить від Путіна. Можливо, я перебільшую, але вони не повинні бути удвох на заході,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
Водночас на його думку, кращим способом проявити солідарність з Україною, було б не вшанування Оленою Зеленською звернення Байдена до Конгресу, а якби Конгрес проголосував за допомогу Україні.
Що відомо про запрошення Зеленської та Навальної на промову Байдена
- Видання The Washington Post пише, що на промову президента США "Про стан справ у державі", яку він проголосить в Конгресі 7 березні, була запрошена перша леді України. Проте вона відмовилась від участі в заходу через запрошення на нього також удови російського опозиціонера Олексія Навального, який 16 лютого помер в колонії, – Юлії.
- В планах Білого дому було посадити першу леді США Джилл Байден поруч із Оленою Зеленською та Юлією Навальною. Проте як повідомляє видання, можлива присутність росіянки та ще й вдови Навального, який за життя повторював наративи Кремля щодо України, було неприйнятним для першої леді нашої країни.
- Пізніше речниця адміністрації Байдена – Карін Жан-П'єр підтвердила, що Олена Зеленська отримала запрошення, проте не буде присутня 7 березня в Конгресі.
- Також Жан-П'єр розповіла, що Навальну запросив особисто Джозеф Байден. Однак вона теж не буде присутня на заході.