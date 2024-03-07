По сообщению СМИ, речь Байдена должна была также слушать Юлия Навальная, и именно с этим может быть связано отсутствие первой леди Украины в Конгрессе. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что причина, по которой первая леди Украины не будет присутствовать во время речи с Байденом связана с президентской избирательной гонкой в США.

Читайте также У нас нет сложных периодов, – Зеленская раскрыла секрет отношений с мужем-президентом

Не должны быть у двоих на западе

Сейчас в избирательной президентской гонке в праймериз побеждает Джозеф Байден – от демократов и Дональд Трамп – от республиканцев.

Присутствие президента, первой леди Украины, представителей украинского парламента или правительства в мероприятиях с участием одного из этих кандидатов в президенты США означает демонстрацию того, что отдают предпочтение Байдену или Трампу.

Было очень разумно, а также политически взвешенно со стороны Елены Зеленской не ехать в США, когда начинаются политические гонки за президентство в Соединенных Штатах. Далее также важно вести себя так, чтобы не отдавать предпочтения кому-то из кандидатов,

– объяснил политтехнолог.

Поэтому дело не только в Юлии Навальной. Ее возможное присутствие сыграло роль во вторую очередь в том, что первая леди Украины не посетит речь Байдена.

Обратите внимание! Юлия Навальная также не будет присутствовать во время речи президента США в Конгрессе. Ее пресс-секретарь объяснила усталостью причину отсутствия вдовы Навального.

Не представляю, как бы первая леди Украины и Навальная сидели рядом во время речи. Это фактически как бы Зеленский принял участие в форуме "свободной России", где бы "хорошие русские" модулировали бы как в будущем должна выглядеть Россия, когда ее кто-то освободит от Путина. Возможно, я преувеличиваю, но они не должны быть у двух на западе,

– отметил Борис Тизенгаузен.

В то же время по его мнению, лучшим способом проявить солидарность с Украиной, было бы не чествование Еленой Зеленской обращения Байдена к Конгрессу, а если бы Конгресс проголосовал за помощь Украине.

Что известно о приглашении Зеленской и Навальной на речь Байдена