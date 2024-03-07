По сообщению СМИ, речь Байдена должна была также слушать Юлия Навальная, и именно с этим может быть связано отсутствие первой леди Украины в Конгрессе. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что причина, по которой первая леди Украины не будет присутствовать во время речи с Байденом связана с президентской избирательной гонкой в США.
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Не должны быть у двоих на западе
Сейчас в избирательной президентской гонке в праймериз побеждает Джозеф Байден – от демократов и Дональд Трамп – от республиканцев.
Присутствие президента, первой леди Украины, представителей украинского парламента или правительства в мероприятиях с участием одного из этих кандидатов в президенты США означает демонстрацию того, что отдают предпочтение Байдену или Трампу.
Было очень разумно, а также политически взвешенно со стороны Елены Зеленской не ехать в США, когда начинаются политические гонки за президентство в Соединенных Штатах. Далее также важно вести себя так, чтобы не отдавать предпочтения кому-то из кандидатов,
– объяснил политтехнолог.
Поэтому дело не только в Юлии Навальной. Ее возможное присутствие сыграло роль во вторую очередь в том, что первая леди Украины не посетит речь Байдена.
Не представляю, как бы первая леди Украины и Навальная сидели рядом во время речи. Это фактически как бы Зеленский принял участие в форуме "свободной России", где бы "хорошие русские" модулировали бы как в будущем должна выглядеть Россия, когда ее кто-то освободит от Путина. Возможно, я преувеличиваю, но они не должны быть у двух на западе,
– отметил Борис Тизенгаузен.
В то же время по его мнению, лучшим способом проявить солидарность с Украиной, было бы не чествование Еленой Зеленской обращения Байдена к Конгрессу, а если бы Конгресс проголосовал за помощь Украине.
Что известно о приглашении Зеленской и Навальной на речь Байдена
- Издание The Washington Post пишет, что на речь президента США "О состоянии дел в государстве", которую он провозгласит в Конгрессе 7 марта, была приглашена первая леди Украины. Однако она отказалась от участия в мероприятии из-за приглашения на него также вдовы российского оппозиционера Алексея Навального, который 16 февраля умер в колонии, – Юлии.
- В планах Белого дома было посадить первую леди США Джилл Байден рядом с Еленой Зеленской и Юлией Навальной. Однако как сообщает издание, возможное присутствие россиянки да еще и вдовы Навального, который при жизни повторял нарративы Кремля по Украине, было неприемлемым для первой леди нашей страны.
- Позже пресс-секретарь администрации Байдена – Карин Жан-Пьер подтвердила, что Елена Зеленская получила приглашение, однако не будет присутствовать 7 марта в Конгрессе.
- Также Жан-Пьер рассказала, что Навальную пригласил лично Джозеф Байден. Однако она тоже не будет присутствовать на мероприятии.